A Brezza tra gli Ulivi arriva Tano “il mostro buono del Pantano”

​Era il lontano 1960 quando tra i tanti piccoli quartieri Biscegliesi correva velocissima la notizia dell’avvistamento di un rarissimo animaletto che abitava la vecchia Cala del Pantano; stupore e curiosità invasero gli animi di tutti gli abitanti che iniziarono a ricercare questa ignota creatura nominata “Il mostro del Pantano”.Tanta gente, durante questi anni, è corsa in questa famosa Cala con la speranza di trovare in ogni dove tracce di questo mostro, iniziarono a disboscare e maltrattare l’ambiente così da impaurirlo e cacciarlo via.

Infine, dopo lunghi secoli di letargo, eccolo qui! “Tano” il mostro buono del Pantano, risvegliato dalle minacce di inquinamento della sua amata Cala decide di immigrare in un luogo situato nei pressi della sua vecchia casa, il fantastico Uliveto di “Brezza Tra Gli Ulivi” che riserva ancora quei principi fondamentali sul rispetto della natura!

Ad oggi in onore del sessantesimo compleanno di questa amata leggenda vi presentiamo “Gioca con Tano” un’emozionante Parco Didattico Tematico che nascerà con la missione di avvicinare i bambini all’ambiente naturale in modo fantasioso, per diffondere l’educazione ambientale attraverso un’esperienza che coinvolgerà i cinque sensi!

Ad accompagnarli in questa magica avventura sarà proprio la nostra nuovissima mascotte “Tano”, che custodisce i segreti della salvaguardia della natura e attenderà i bambini per trasmettere loro conoscenze e valori tradizionali, così da poterli nominare “Guardiani e Promotori delle bellezze di Puglia”.

In occasione abbiamo organizzato in collaborazione con i “Room to Play” una Racconto Itinerante nominato "La Brezza delle Storie" per valorizzare il patrimonio ambientale del luogo e il suo ricco tessuto di storie e tradizioni!

Questa performance animata si svolgerà in tre luoghi diversi all’interno di “Brezza Tra Gli Ulivi”, nei quali si darà vita alle vicende legate alla leggenda del Mostro del Pantano e del Tesoro di Pacciano, coinvolgendo bambini e famiglie con la mente, il corpo e le emozioni!

Questo evento sarà presentato in due repliche mattutine nella giornata di domenica 16 Maggio; la prima dalle ore 10,30 alle 11,30 e la seconda dalle ore 11,30 alle 12,30

In ottemperanza alle norme anti-Covid vigenti gli spettatori saranno suddivisi in gruppi.

Per info e prenotazioni: Tel. 345 17 19 400