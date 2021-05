Bandiere blu, Caracciolo: "Margherita di Savoia e Bisceglie fiori all'occhiello della BAT"

"L'assegnazione alla nostra regione di 17 bandiere blu rappresenta l'ennesima certificazione del grande lavoro svolto per la tutela delle acque e degli ambienti circostanti senza dimenticare il grande sforzo profuso per il miglioramento degli accessi alle spiagge e delle infrastrutture. La presenza di Margherita di Savoia per l'ottavo anno consecutivo e l'ingresso di Bisceglie tra le località insignite rappresentano poi un grande orgoglio per tutta la provincia di Barletta-Andria-Trani". Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



"Oltre alla qualità delle acque - spiega Caracciolo - decisivi per l'assegnazione del riconoscimento sono criteri come l'efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata, vaste aree pedonali, le piste ciclabili, la cura dell'arredo urbano e la presenza di aree verdi. Tutte caratteristiche queste cui la Regione Puglia ha sempre rivolto attenzione. I risultati raggiunti da Margherita di Savoia e Bisceglie arrivano grazie al lavoro svolto in questi anni, per Bisceglie in particolare fattore fondamentale è stato il corretto utilizzo del finanziamento per la rigenerazione costiera (Piano regionale delle coste)".



"Da questo risultato - conclude il consigliere regionale - si dovrà far tesoro con l'obiettivo di migliorare ulteriormente e con la consapevolezza che l'estate che sta per iniziare dovrà essere quella del rilancio economico e turistico dalla nostra regione e del nostro territorio".