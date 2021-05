​Premio “Dolmen poesia”, la Pro loco presenta il contest per “ripartire grazie all’arte”

L’associazione Pro Loco Unpli di Bisceglie ha ideato e organizzato la prima edizione del Premio “Dolmen Poesia”, un contest di poesia in lingua italiana intitolato al monumento simbolo della città di Bisceglie, il dolmen “La Chianca”, imponente monumento megalitico risalente all'età del bronzo medio. Il concorso è rivolto ad autori italiani e stranieri con opere esclusivamente in lingua italiana e dialettale a tema libero.

Il presidente Vincenzo De Feudis nel merito ha tenuto a spigare le ragioni del Premio: «Abbiamo voluto ideare un concorso che vede la poesia come protagonista perché riteniamo che dare un segnale di speranza e di ripartenza sia necessario. E lo facciamo avvalendoci della nobile arte della poesia». Vincenzo De Feudis, inoltre, ha aggiunto: «Grazie alla consulenza del giovane poeta biscegliese Maurizio Evangelista, componente del consiglio direttivo, e a tutto il consiglio della Pro Loco, abbiamo redatto un bando nei confronti del quale speriamo vi sia grande interesse e nutrita partecipazione».

Il vincitore del primo premio, designato dalla giuria, riceverà un buono per un soggiorno per due persone all’interno di una struttura ricettiva della città di Bisceglie da svolgersi entro il 30.12.2022. La giuria e la segreteria organizzativa dell’associazione si riservano di insignire premi “Pro Loco” per altri componimenti ritenuti degni di nota. La segreteria organizzativa avviserà per tempo i partecipanti risultati vincitori a mezzo mail. Coloro che non potranno presiedere alla cerimonia di premiazione del concorso (la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicate in seguito, a causa delle restrizioni della pandemia in corso), riceveranno il premio tramite posta o posta elettronica.

Il bando completo e dettagliato del concorso si trova sul sito della Pro Loco www.prolocobisceglie.it. Il termine di presentazione dei lavori è fissato al 15 giugno 2021.