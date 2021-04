Educare alla pace, ​Club per l'Unesco: Giornata Internazionale di “Jazz, musicalmente insieme"

«La forza del jazz quale linguaggio universale della pace, strumento di sviluppo e crescita del dialogo interculturale volto alla tolleranza e alla comprensione reciproca»: questo è il messaggio del Direttore Generale UNESCO per la Giornata Internazionale del Jazz 2021. Mentre nel mondo impazza la pandemia, la musica riunisce le persone e aiuta a tener viva la speranza. Per tale ragione, il Club per l’UNESCO di Bisceglie, presieduto da Pina Catino, sta lavorando alla diffusione di un contributo musicale in video il 30 aprile 2021 sulla pagina Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/clubunescobisceglie/

Il filmato dal titolo “JAZZ… musicalmente insieme”, con il M° Angelarosa Graziani al pianoforte e il giovanissimo Edoardo Pansini alla batteria, Direttore artistico M° Gianni Mazzone, è dedicato, in questa decima Giornata internazionale, ai giovani e al pianista Jazz, Herbie Hancock, Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNESCO.

La musica, messaggera di unione e libertà, come ogni arte nelle sue varie accezioni, è un medium straordinariamente efficace per l’avvicinamento delle culture e per la valorizzazione delle diversità culturali. Proprio per i suoi valori di inclusione e pace, nel 2011 l’UNESCO ha dichiarato il JAZZ Patrimonio Immateriale dell’Umanità. L’evento, come comunica il Presidente Pina Catino, è registrato sulla mappa mondiale International Jazz Day 2021.