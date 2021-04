​Lo sport che unisce le scuole. Marco Belinelli e Paola Egonu ospiti del Liceo Da Vinci

Martedì 27 Aprile dalle 9:00 alle 11:00 Marco Belinelli e Paola Egonu, due grandissime celebrità sportive italiane di fama internazionale, saranno ospiti esclusivi all’assemblea d’istituto di due scuole superiori italiane per la primissima volta nella storia: il Liceo Euclide di Cagliari e il Liceo Leonardo da Vinci di Bisceglie.

Questo evento non è solo una splendida occasione per conoscere due stelle dello sport, ma anche il risultato di una collaborazione tra giovani ragazzi con un un unico obiettivo: quello di riqualificare un’assemblea ormai diventata per molti un'occasione per saltare una giornata di scuola, piuttosto che uno strumento da sfruttare e valorizzare come opportunità di confronto e crescita personale. Non è scontato riuscire a coinvolgere due sportivi così impegnati, ma nonostante le difficoltà di quest’anno scolastico gli studenti si sono saputi reinventare e, grazie all’aiuto dell’associazione Assembleiamo.it che supporta e propone progetti per le assemblee d’istituto delle scuole superiori di tutta Italia, sono stati in grado di organizzare un evento di tale portata.

Saranno due ore ricche di domande e approfondimenti sullo sport, che si concluderanno con una discussione gestita dai rappresentanti degli studenti. L’evento sarà pubblico, in modo da permettere alle persone di tutte le età di avvicinarsi a una nuova realtà in continua evoluzione, chiunque quindi potrà assistere alla diretta streaming che verrà trasmessa sul canale YouTube gestito dagli studenti del Liceo Euclide dal seguente link: https://youtu.be/C05Hip8QpBg.

I rappresentanti del liceo di Bisceglie sono Tommaso Albrizio, Lara Tritto, Alessandra Abbattista e Francesco Maselli