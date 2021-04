Covid, Lopalco: "Vicini a liberazione da mascherine"

"La liberazione dalle mascherine, grazie alla vaccinazione, credo sia vicina: sia CDC che ECDC hanno stabilito che un incontro al chiuso fra persone vaccinate o anche in presenza di una persona non vaccinata che non abbia condizioni di rischio particolari puo' avvenire senza mascherine". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Sanita' della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, citando due studi scientifici.

"Ma in questo modo - prosegue - qualcuno obietterebbe, il virus continuerebbe a circolare. Appunto, e' qui il busillis. La campagna vaccinale non ha come obiettivo l'eliminazione del virus. Ma il controllo della diffusione pandemica. Questo sarebbe bene definirlo nei documenti ufficiali. Un'ondata pandemica si avvia quando esiste una quota di popolazione molto elevata che sia totalmente suscettibile all'infezione e quindi genera una quantita' di casi gravi elevatissima bloccando sistemi sanitari ed attivita' economiche e sociali. Man mano che la popolazione si immunizza, le ondate si affievoliscono fino a che il virus diventa endemico, magari con dei rigurgiti epidemici stagionali. Questo e' quanto e' avvenuto nel corso dei millenni con moltissimi virus respiratori (inclusi altri coronavirus)".