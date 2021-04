Da «Rigenera Italia» fondi a favore dei comuni per l’efficientamento energetico

I comuni riceveranno da 100mila a 500mila euro, la ripartizione è sulla base della popolazione residente, per la realizzazione di opere di efficientamento energetico e per lo sviluppo sostenibile. Ad annunciarlo è l’onorevole Francesca Galizia, che indica nei comuni di Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Corato, Terlizzi e Ruvo i destinatari di 1,6milioni di euro complessivi stanziati per il «Futuro in Comune», misura economica che rientra nel progetto Rigenera Italia. Il contributo, che a livello nazionale passa dai 500milioni al miliardo di euro per il 2021, sarò a favore di quegli interventi territoriali, in tema di ecosostenibilità, da avviare entro il 15 settembre prossimo. Nella misura è compreso il rifacimento del manto stradale, la manutenzione di scuole ed edifici pubblici, la realizzazione o completamento delle piste ciclabili, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’ammodernamento di caldai in edifici pubblici, l’abbattimento delle barriere architettoniche.

«È fondamentale – ha affermato la Galizia - che i sindaci dei comuni pugliesi utilizzino nel migliore dei modi i fondi previsti dalla norma, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e in vigore dal 2019. Un provvedimento “Rigenera Italia”, un’occasione straordinaria per incidere sul territorio e migliorare la qualità di vita dei cittadini». Ai comuni che hanno una popolazione compresa tra i 10mila e i 20mila abitanti, quindi in città come Giovinazzo, la quota destinata è di 180mila euro. «La transizione ecologica – ha concluso la deputata - è un percorso necessario che coinvolge attivamente i Comuni. Grazie ai fondi messi a disposizione dallo Stato, inoltre, abbiamo la possibilità di aprire nuovi cantieri sostenendo l’economia locale: è il momento di accelerare».