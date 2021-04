Al Liceo Da Vinci di Bisceglie la 51esima Giornata Mondiale della Terra

Il 22 aprile ricorre la Giornata Mondiale della Madre Terra, istituita nel 1970 al fine di celebrare la vita e la bellezza della Terra e per promuovere la pace. Quest’anno, questa Giornata, in piena crisi climatica e sanitaria, acquista un significato di fondamentale importanza. Siamo di fronte ad una sfida senza precedenti: un importante contributo per la celebrazione di questo “evento green” arriva sicuramente dai geologi.

Sarà possibile seguire l’evento a partire dalle ore 9:50 del 22 aprile 2021 (link d’accesso: https://fb.me/e/4aY7KKJS7). L’incontro online è organizzato: per l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (Dipartimento Scienze della Terra e Geoambientali) dai geologi G. Mastronuzzi - Direttore Dipartimento, G. Agrosì, L. Sabato; per il Club per l’UNESCO di Bisceglie, da Pina Catino Presidente e dal dott. S. Valletta (Presidente Commissione Scienze della Terra- Sviluppo Sostenibile;) per il Liceo da Vinci di Bisceglie dai docenti R. Albrizio, E. De Nichilo, A. De Silvio, A. Misino e L. Ricchiuti e dagli alunni T. Albrizio, A. Abbattista, L. Tritto e F. Masellis (rappresentanti d’Istituto).

Dopo i saluti del dirigente scolastico, prof.ssa Rosa Favale, e del dott. Angelantonio Angarano - Sindaco di Bisceglie, il Presidente Club per l'UNESCO di Bisceglie introdurrà la Giornata. Seguiranno gli interventi del geologo Salvatore Valletta - Presidente Ordine dei Geologi della Puglia, del dott. Giovanni Naglieri – Assessore Igiene, Ambiente, Turismo e Marketing territoriale, e del geologo Antonello Fiore Presidente Nazionale SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale).

I temi trattati:

1) Pericolosità e vulnerabilità costiera in Puglia - Relatore il Direttore del dipartimento, geologo prof. Giuseppe Antonio Mastronuzzi.

La fascia costiera è definita nelle sue forme attuali dalle relazioni funzionali fra processi che si attivano nella litosfera, nell'atmosfera e nell'idrosfera. Gli spazi che ne derivano sono disponibili alla colonizzazione da parte delle componenti biologiche. La dinamica naturale, mai assolutamente benevola, e quella antropica determinano condizioni di instabilità della fascia costiera. Processi di erosione, sommersione o inondazione, anche parossistici, legati alle variazioni climatiche in atto o a processi geodinamici, si fanno sempre più frequenti esponendo ogni elemento della fascia costiera a elevata vulnerabilità e ad una bassa resilienza aumentando il rischio di perdita.

2) La Terra: un pianeta dinamico. Relatrice prof.ssa Giovanna Agrosì, geologo del Dipartimento.

Si stima che circa 4,6 miliardi di anni fa si sia formato il Sistema Solare e insieme ad esso il Pianeta Terra. Da quel momento si sono susseguite continue trasformazioni del nostro Pianeta prodotte dalla competizione e cooperazione di “Forze Endogene” e “Forze Esogene”. Nel passato più recente, con la comparsa dell’Uomo, a queste forze si è aggiunto un processo di antropizzazione. Cosa sappiamo oggi del nostro Pianeta, com’era in passato e soprattutto come si evolverà ancora? La risposta a queste domande è data dalle Geoscienze che studiando l’evoluzione del Sistema Terra sin dai tempi geologici più antichi, ci aiutano a comprendere il presente e possono costituire una base per prevedere il Futuro.

3) Orientiamoci nelle Geoscienze. Relatrice la prof.ssa Luisa Sabato, geologo del Dipartimento che mostrerà due brevi filmati realizzati dalle “Donne nelle Geoscienze”, 42 donne del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari (dottorande, assegniste, ricercatrici e docenti), riunitesi in gruppo in occasione dell’11 febbraio 2021, ricorrenza della “Giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella Scienza”, patrocinata dall’UNESCO. Questo gruppo sta dando vita a una serie di iniziative mirate a orientare nella scelta universitaria i ragazzi della Scuola media superiore, e finalizzate anche alla parità di genere, mettendo in evidenza gli aspetti geologici della nostra Madre Terra, da conoscere, difendere e tutelare.

A seguire si terrà un dibattito con gli studenti. Modera l’incontro la prof.ssa Angela Misino - Dipartimento di Scienze Naturali Liceo "L. da Vinci" Bisceglie.

L’idea di creare la Giornata della Terra si deve a Gaylord Nelson, senatore democratico del Wisconsin, che si ispirò alle manifestazioni contro la guerra in Vietnam per creare una grande protesta ambientale a livello nazionale in difesa del pianeta e del clima e del concetto di pace.