Consegnati venerdì 16 aprile, i 18 tablet donati dal Rotary all’I.I.S.S. Sergio Cosmai di Bisceglie, grazie alla sovvenzione concessa da USAID al Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata) ed agli altri distretti italiani per il tramite della Fondazione Rotary.

La breve cerimonia di consegna, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, si è svolta alla presenza di Donato Musci, Dirigente scolastico dell’IISS “Sergio Cosmai”, Angelantonio Angarano, Sindaco del Comune di Bisceglie, Mino Dell’Orco, Assistente del Governatore per la Zona 6 del Distretto Rotary 2120 e Giuseppina Pedone, Presidente del Rotary Club Bisceglie.

“Importante ed ampio è stato per l’ottenimento dei fondi - ha dichiarato il Governatore Seracca Guerrieri – il lavoro della Commissione per la Fondazione Rotary, presieduta dal Past Governor Riccardo Giorgino. Il Distretto, poi, grazie alla sua approfondita conoscenza del territorio, ha effettuato una ricerca delle nostre scuole a cui distribuire i tablet per garantire un facile accesso all’istruzione anche alle fasce di studenti più sfortunate. Gli istituti avranno, poi, l’incarico di individuare gli alunni consegnando i tablet in comodato d’uso gratuito. Nei prossimi giorni termineremo questa fase. Ma i nostri soci sono già al lavoro per ottenere una seconda tranche del finanziamento”.