​Nuovo appuntamento con “La banda Musicale da Giro tra Storia, Tradizione ed Evoluzione”​

L’Associazione Nazionale Bande da Giro annuncia il secondo incontro online de “La banda Musicale da Giro tra Storia, Tradizione ed Evoluzione”, spazio interamente dedicato alle tematiche artistiche e sociali che interessano la banda musicale.

Dopo il primo evento, andato in onda domenica 11 aprile alle ore 19.00 in cui si è discusso di repertorio e sua evoluzione con i preziosi interventi dei Maestri Massimo Martinelli - Direttore della Banda Ministeriale dell’Arma dei Carabinieri, Paolino Addesso - Docente della Cattedra di Strumentazione per Banda, Michele Marvulli - Direttore d’orchestra, Modestino de Chiara e Carmine Santaniello - Direttore del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, nella seconda serata si dialogherà della situazione attuale e futura delle bande musicali a livello legislativo e della nascita e degli obiettivi della A.N.B.G.

Saranno nostri graditi ospiti l’On. Michele Nitti, componente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, il Prof. Antonio Caroccia, Docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, il dott. Aldo Patruno, Direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura della Regione Puglia ed il M° Angelo Schirinzi e Benedetto Grillo della ANBG.

L'incontro si svolgerà in diretta sui canali Facebook e Youtube dell’Associazione e sul sito cassarmonica.com domenica 18 aprile alle ore 19.00, con la partecipazione del dott. Capotorto Gianni nella veste di moderatore.