Saranno donati dal Rotary 18 tablet all’IISS Sergio Cosmai di Bisceglie

Saranno consegnati nella mattinata di venerdì 16 aprile alle ore 10.00 i 18 tablet donati dal Rotary all’I.I.S.S. Sergio Cosmai di Bisceglie, grazie alla sovvenzione concessa da USAID al Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata) ed agli altri distretti italiani per il tramite della Fondazione Rotary. La breve cerimonia di consegna, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, si svolgerà alla presenza di Donato Musci, Dirigente scolastico dell’IISS “Sergio Cosmai”, Angelantonio Angarano, Sindaco del Comune di Bisceglie, Mino Dell’Orco, Assistente del Governatore per la Zona 6 del Distretto Rotary 2120 e Giuseppina Pedone, Presidente del Rotary Club Bisceglie.

L’agenzia governativa statunitense per la lotta alla povertà globale, USAID, ha infatti recentemente donato al Rotary Italiano, per il tramite della “The Rotary Foundation”, la cifra di 5 milioni di dollari, nell’ambito della lotta al Covid-19. La cifra è stata frazionata in 3 tranche per ogni Distretto del Rotary italiano, da investirsi nelle aree di focus della Alfabetizzazione, della Prevenzione e Cura delle Malattie e dello Sviluppo Comunitario.

Il Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, con a capo il Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri, ha ottenuto la prima tranche del finanziamento, utilizzando l’importo per l’acquisto di 540 tablet. I devices elettronici - che sono già giunti presso i 15 punti di smistamento nelle due regioni - saranno donati, nei prossimi giorni, alle scuole pugliesi e lucane e sono destinati agli studenti meno abbienti, che li otterranno in comodato gratuito.

“Importante ed ampio è stato per l’ottenimento dei fondi - ha dichiarato il Governatore Seracca Guerrieri – il lavoro della Commissione per la Fondazione Rotary, presieduta dal Past Governor Riccardo Giorgino. Il Distretto, poi, grazie alla sua approfondita conoscenza del territorio, ha effettuato una ricerca delle nostre scuole a cui distribuire i tablet per garantire un facile accesso all’istruzione anche alle fasce di studenti più sfortunate. Gli istituti avranno, poi, l’incarico di individuare gli alunni consegnando i tablet in comodato d’uso gratuito. Nei prossimi giorni termineremo questa fase. Ma i nostri soci sono già al lavoro per ottenere una seconda tranche del finanziamento”.

La “The Rotary Foundation” - con il cui ausilio è stata attivata questa iniziativa - è ben nota nel mondo per aver assegnato oltre 350.000 borse di studio e per l’impegno quasi quarantennale nella lotta per la eradicazione della poliomelite dal nostro pianeta. Ma non molti sanno che la sua missione, al cui servizio si impegnano 1.200.000 Rotariani, è quella di consentire la promozione della comprensione internazionale, della buona volontà e della pace nel mondo grazie ad opere concrete come il miglioramento della salute, il sostegno all’istruzione, l’accesso all’acqua potabile e l’alleviamento della povertà. E’ stata scelta dal governo statunitense in quanto da oltre dieci anni Charity Navigator, un'organizzazione indipendente che valuta la affidabilità e la qualità delle organizzazioni filantropiche, attribuisce alla “The Rotary Foundation” il livello più alto di valutazione.

Il Distretto 2120 del Rotary International si estende sul territorio di Puglia e Basilicata e conta 56 Club e oltre 2250 soci. Ha una lunga tradizione - iniziata fin dal 1933 con la fondazione del primo Club - di opere di solidarietà e di alleviamento della fame e della sofferenza sia in paesi in via di sviluppo sia all’interno delle nostre due regioni.

USAID è la principale agenzia di sviluppo internazionale al mondo, impegnata ad indirizzare i risultati dello sviluppo ad un percorso che promuova sia l'autosufficienza e la resilienza del destinatario degli aiuti, sia, per ricaduta, la sicurezza nazionale e la prosperità economica degli Stati Uniti.