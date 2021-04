Bisceglie e la Bat protagoniste su Rai 1 con una puntata di Linea Verde

Le bellezze naturali, il ricco patrimonio artistico e agroalimentare e le tradizioni della Bat sono al centro della puntata di Linea Verde Life in onda sabato 10 aprile dalle ore 12.30 su Rai Uno. La trasmissione, che ogni sabato racconta le eccellenze del territorio italiano e affronta il tema della sostenibilità, dedica una puntata a Bisceglie, Andria, Trani, San Ferdinando e Barletta con un focus sulla Mastrototaro Food, azienda agroalimentare di Bisceglie.

La troupe Rai è stata accompagnata da Mauro Mastrototaro, amministratore dell’azienda biscegliese, in un viaggio alla scoperta del carciofo, tra i prodotti di punta del territorio e della Mastrototaro Food, da sempre impegnata nella trasformazione di prodotti di qualità a Km zero. Prima nell’agro di Bisceglie e poi nell’azienda Mastrototaro Food per seguire le varie fasi di pulitura, trasformazione e invasettamento.

Mastrototaro Food si occupa di produrre e esportare il sapore autentico della Puglia, la Puglia degli assolati campi dove l’aria è pura e la terra, curata ad arte, regala magnifiche creazioni che con sapienza vengono trasformate in deliziose leccornie. In questo è specializzato il marchio Mastrototaro Food, riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale per serietà e professionalità. Il segreto è saper essere artigiani della bontà, curando in casa tutte le fasi della filiera. Solo così, conoscendo tutti i prodotti dalla semina all’invasettamento, si può raggiungere l’eccellenza. E la famiglia Mastrototaro, sull’eccellenza, ha costruito la sua storia. Ulteriori informazioni mastrototarofood.org