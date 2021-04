Un monumento dedicato alla memoria e un avamposto di legalità in un importante crocevia che collega tre istituti scolastici secondari di secondo grado e a pochi passi da altre scuole primarie e secondarie di primo grado. È quello che diventerà la rotatoria all’incrocio tra via Giuliani, via Fragata e via Cala dell’Arciprete, adottata dagli studenti e dal personale scolastico dell’IISS “Sergio Cosmai” che, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie, hanno realizzato il progetto “L’isola della legalità”. Sono state realizzate e installate quattro sagome in lamiera a grandezza naturale che raffigurano quattro Uomini simbolo della lotta alle mafie: i magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, il giornalista Peppino Impastato, il direttore del carcere di Cosenza Sergio Cosmai, cittadino biscegliese. Inoltre, sulla rotatoria sono stati collocati quattro pannelli recanti citazioni sull’impegno civile e morale contro la criminalità.

All’inaugurazione, in programma domani, giovedì 8 aprile, alle ore 10, parteciperanno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; le Assessore Loredana Bianco e Roberta Rigante; il Prof. Donato Musci, dirigente dell’IISS “Sergio Cosmai”, ideatore e promotore del progetto; la Prof.ssa Tiziana Palazzo, moglie di Sergio Cosmai; il Prof. Giovanni Salvemini che ha coordinato il progetto durato tre anni e una ristretta rappresentanza di studenti.