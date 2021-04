​Case di carta, dialoghi con autori ed editori alle Vecchie Segherie Mastrototaro ​

È dedicato alla casa editrice romana L’Orma il ciclo di appuntamenti online in programma ad aprile di Case di Carta, dialoghi con autori ed editori, la nuova iniziativa della libreria Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

Mercoledì 7 aprile incontro con lo staff della casa editrice, mercoledì 14 aprile presentazione del libro Hagard di Lukas Bärfuss interviene l’editore Marco Federici Solari e mercoledì 28 aprile presentazione del libro Non ci capisco niente, lettere dagli esordi di Cesare Pavese interviene il curatore Federico Musardi.

Mercoledì 7 aprile alle ore 19.30 sulla pagina facebook @VecchieSegheria primo appuntamento dedicato alla casa editrice L’Orma con Marco Federici Solari (editore), Lorenzo Flabbi (editore), Elena Vozzi (caporedattrice, smm), Massimiliano Borelli (redattore, rapporti con le librerie), Francesca Fiorletta (ufficio stampa). Il nome della casa editrice, L’Orma, non è semplicemente l’unione delle prime sillabe dei nomi dei suoi creatori, ma rimanda direttamente al concetto di tradizione letteraria, alludendo allo stesso tempo alla possibilità di lasciare una traccia, un’impronta con il proprio percorso editoriale. Un nome in grado di restituirci l’idea di un’editoria che si trasfonde nel cammino personale, privato, di due uomini. Lorenzo Flabbi e Marco Federici Solari cercano di rispondere proprio a una sete di qualità, senza rinunciare alla prospettiva di attrarre i cosiddetti “non lettori”; ma le loro esche sono esclusivamente la cultura e la pura curiosità intellettuale, non la trasformazione del libro in merce di mero intrattenimento. In questo quadro, L’Orma si ispira al modello della casa editrice novecentesca in cui a dominare è la figura dell’editore protagonista, che svolge la funzione di mediatore culturale, non di semplice tipografo.

Mercoledì 17 aprile alle ore 19.30 sulla pagina Facebook @VecchieSegherie l’editore Marco Federici Solari presenta il libro Hagard di Lukas Bärfuss, editore L’Orma. Trentasei ore nella vita di un uomo, scandite un gesto alla volta da un narratore che tenta di decrittare le ragioni di un comportamento apparentemente inspiegabile. Ne nasce un’indagine serrata, tra immedesimazione ed enigma, con il respiro di una requisitoria sullo sguardo maschile, sulla dipendenza dalla tecnologia e sulle ambiguità della passione.

Mercoledì 28 aprile alle ore 19.30 sulla pagina Facebook @VecchieSegherie il curatore Federico Musardi presenta Non ci capisco niente, lettere dagli esordi di Cesare Pavese, editore L’Orma. Cantore dell’adolescenza e editore di genio, Cesare Pavese (1908-1950) ha fotografato con malinconico e militante realismo il proprio tempo, imponendosi fin da subito come una delle voci cruciali del Novecento italiano. Le sue turbolenti lettere giovanili, spesso autoironiche in maniera sorprendente, compongono un ritratto dei tremori e delle esuberanze di un artista in erba che cerca a «pugni e calci» di trovare la propria strada nel mestiere della scrittura.