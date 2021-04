A Bisceglie, in via Matteo Renato Imbriani n.260 si potrà assaggiare l’Originale Pinsa Romana presso "LA PINSA DEL BORGO", la pinseria certificata n.137 in Italia.

La tradizione vuole che la pinsa sia l’antenata della classica pizza romana, nata tra le antiche popolazioni laziali ed inizialmente preparata con una miscela di differenti cereali poveri come miglio, avena, orzo, farro, a cui si aggiungeva sale ed acqua. L’impasto ottenuto veniva dunque schiacciato e pestato (in latino “pinsere”) e poi cotta su pietra sopra a carboni ardenti.

Ad oggi la ricetta della pinsa è stata riadattata con una miscela di farine come riso, soia e frumento, e con una lievitazione naturale a freddo di circa 50 ore. Il risultato è un prodotto da forno altamente digeribile e salutare, dalla forma ovale ed allungata, con una consistenza croccante e morbida allo stesso tempo, e condita in tantissime varianti con ingredienti di prima scelta. Il prodotto parla dunque di tradizione e genuinità e ben si adatta alle odierne necessità di unire gusto e salubrità. La pinsa è perfetta come pasto, ma anche come aperitivo da dividere tra amici di fronte ad un cocktail, un calice di vino pugliese o una birra artigianale italiana.

La Pinsa del Borgo, aperta anche a pranzo, propone un format moderno e dinamico, con servizio al tavolo ma anche con l’integrazione degli oramai fondamentali servizi di take-away e food delivery e con l’integrazione di moderni sistemi di gestione, strumenti tecnologici, software all’avanguardia e l’utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione ed acquisti online (APP, social, sito web, sistemi di prenotazione dei tavoli, ecc).

Il pinsaiolo esperto Vincenzo Cosmai in collaborazione con Pino Cosmai noto titolare dello storico pub Copapan creano un nuovo punto ristoro per la città di Bisceglie. Qualità, genuinità e cortesia saranno i pilastri su cui si realizza nonostante il difficile periodo il sogno dei due fratelli Cosmai. Vincenzo, dopo la lunga formazione a Roma presso la Pinsa School, mette al servizio dei cittadini questo prodotto innovativo e salutare. Alla Pinsa del Borgo oltre alla Pinsa, regina del locale, ci saranno una vasta varietà di hamburger biologici prodotti appositamente dall’azienda pugliese Querceta e burger vegetariani e vegani home made.

Presso questo nuovo locale si è consapevoli che la birra dovrebbe creare atmosfere, immagini e memorie legate a un’emozione pertanto la Birra del Borgo sarà il cuore pulsante dell’azienda ,sede di un nuovo progetto di vita ambizioso fatto con unico bagaglio il cuore.

Naturalmente l'auspicio è che il lockdown passi presto e si possa tutti andare a gustare questo piatto leggendario.