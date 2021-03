Zona rossa: -60% di mobilità rispetto a una settimana fa. 250% in più rispetto al 2020

A una settimana dall’inizio del nuovo Lockdown (zona rossa) in molte regioni italiane, le misure restrittive previste dal Governo per contenere la pandemia continuano a incidere sugli spostamenti ma con impatti differenti a seconda dei territori presi in esame. In Italia durante la settimana si è assistito a una complessiva diminuzione dei movimenti nelle regioni rosse rispetto alla settimana precedente e alla normalità pre-Covid con qualche eccezione. Nonostante ciò nessuna regione registra cali paragonabili al lockdown di marzo/aprile/maggio 2020 e il numero di spostamenti è ancora più che doppio in rispetto a quel periodo.

Grazie a quanto rilevato da "City Analytics - Mappa di mobilità” - di Enel X e HERE Technologies - è possibile stimare la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. Tra i territori passati dal giallo al rosso , la regione rossa su cui risulta aver inciso di meno lo stop del Governo è la Puglia, con un incremento dell’1% di spostamenti rilevati ieri rispetto alla settimana precedente e un -15% rispetto periodo pre-Covid, e comunque +131% rispetto al Lockdown del secondo trimestre del 2020.

Trani nella giornata di domenica 21 marzo ha registrato un - 62 % rispetto allo stesso giorno della settimana precedente e comunque un + 251% rispetto al periodo del lockdown del 2020. Nelle due domeniche precedenti invece, in zona gialla, le percentuali sono nettamente superiori. La domenica più "affollata" è sul calendario fissata al 14 marzo: + 7% rispetto alla domenica precedente e + 821% rispetto al lockdown del 2020. Tra gli altri dati che è possibile estrapolare dalla mappa interattiva disponibile ci sono i flussi in entrata suddivisi in media così: da Barletta (24%), Bisceglie (24%), Andria (19%), Molfetta (15%) e poi Corato e a seguire altre città a nord della provincia. Curioso evidenziare quanto l'area più critica registrata per situazioni di stallo del traffico sia via sant'Annibale Maria di Francia (già via Corato) e parte di via delle Forze Armate quindi in corrispondenza con gli svincoli della 16bis di Trani Centro: le zone in cui raramente - se non nel pieno del lockdown 2020 - vengono effettuati controlli all'accesso della città con varchi o posti di blocco, per impossibilità logistiche.

A supporto dell’emergenza pandemica da COVID-19, Enel X, la global business line innovativa del Gruppo Enel e HERE Technologies, leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura, hanno lanciato “City Analytics - Mappa di mobilità” una soluzione che, a partire dall’analisi dei Big Data, stima diversi macro-indicatori di mobilità tra cui la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. La soluzione si aggiunge alla suite City Analytics, realizzata da Enel X per le Pubbliche Amministrazioni e per la pianificazione urbana. La messa a disposizione della mappa, a titolo completamente gratuito, è stata prorogata fino al 30/06/2021, a causa del rinnovato stato di emergenza.