L’istituto “Sergio Cosmai” celebra la Giornata contro le mafie

In occasione della XXVI giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, su invito dell’associazione “LIBERA” e immediata adesione del Dirigente Scolastico, sabato 20 marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00 tutte le classi dell’IISS “Sergio Cosmai” di Bisceglie - Trani saranno chiamate a una riflessione sui temi della memoria e dell’impegno in difesa dei valori della legalità e condanna di mafia e corruzione come linee portanti dell’Educazione Civica e della costruzione del Cittadino onesto e consapevole.

Nel corso delle due ore, pertanto, le singole classi, collegate tramite Meet con i docenti in servizio, potranno approfondire i temi proposti, soffermandosi su alcuni dei nomi delle vittime di mafia, la cui lettura (in modalità “a distanza”) sarà anche documentata in un video realizzato dagli alunni dell’indirizzo Audiovisivo, mentre già da sabato 13 circolano sui canali Social dell’Istituto contributi multimediali di sensibilizzazione.

“La nostra scuola è intitolata a Sergio Cosmai – afferma il Dirigente – e pone l’Educazione alla Legalità come asse portante della propria mission educativa. Ci sentiamo responsabili della formazione dei nostri alunni come persone/cittadini attivi nella società nel modo più corretto e proficuo possibile. Si sa che la lotta alle mafie e la Cultura della Legalità cominciano dal rispetto delle regole e dei ruoli, perciò insegniamo agli studenti la loro importanza, preparandoli così alla conoscenza etica del Diritto e dei valori costituzionali e universali di dignità e libertà, nella vita e nel lavoro”.

Come sempre, l’Istituto Professionale del nostro territorio dà un contributo tangibile alla difesa e diffusione dei più alti valori di Cittadinanza, come dimostra l’evento di riflessione collettiva di oggi.