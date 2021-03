Si sono svolte in Puglia, a Carovigno, presso il meraviglioso “Castello Dentice di Frasso”, a Polignano a Mare, Rutigliano e Conversano tra fine febbraio e inizi di marzo 2021 le ultime riprese del nuovo lavoro cinematografico del regista Leonardo Ginefra.

Nel film “L’invisibile essenza dell’anima” assieme a noti protagonisti come l’attrice Antonella Genga, la conduttrice e attrice Floriana Rignanese, Anna Vasile, Gabriele Laghezza, Dana Ceci, Guendalina Losito, Luigi Fabio Mastropietro, Petra Loseto, Giorgia Cavallaro, Paola Zanoni, Carlo D’Alessandro, Nikita Berlincioni, Pasquale Pascale, Francesca Anelli, Danny Losito, Marzia Saba Rizzi, Grazia D’Aversa, Andrea Savoia, Vito Lasorsa, Mariangela Cardone, ha partecipato la biscegliese Mariangela Rana nei panni di figurante col ruolo di massaia.

“L’ invisibile essenza dell’anima”, ambientata negli anni 50 è’ la storia di una ragazza di nome Melissa, rimasta orfana, costretta a vivere di stenti insieme alle due sorelline Petra e Iris e il fratellino Abel alle baracche sul mare. Ogni giorno si recano in paese per chiedere l’elemosina, lì conosce per caso un ragazzo di nome Leandro che lavora nella bottega del falegname di paese.

Leandro incontra spesso una sua amica, di nome Réina, molto innamorata di lui ma non corrisposta che va a trovarlo di frequente in bottega provocando l’ira del falegname. Leandro, mosso da un forte interesse per Melissa, si assenta spesso dalla bottega per cercarla e recarsi alle baracche dove vive con i suoi fratellini. Il suo continuo andirivieni non va bene al falegname che, dopo aver precedentemente minacciato e picchiato Leandro, decide di seguirlo per capire quale fosse il motivo delle sue continue assenze non gradite nemmeno a Réina che fa leva sull' ira del falegname cercando di porre fine a questo amore tra Leandro e Melissa.

È un film interamente girato nel sud ed è stato scritto in una notte, come racconta il regista Leonardo Ginefra. Un film che parla di sentimenti, “ma non come quelli odierni – precisa Ginefra – che si consumano dopo poco tempo. Oggi non si ha quasi più nemmeno il senso e la capacità di capire cosa sono i sentimenti, cos’è l’amore stesso, quel senso di eterno, quella promessa indelebile che oramai non esiste più. Il regista cerca di spiegare l’amore attraverso una rappresentazione ambientata tra gli anni ‘40 i primi anni ‘60, dove l’umanità stessa era molto lontana dalla tecnologia, dove le persone avevano un approccio molto più diretto e profondo tra di loro.

Il regista Leonardo Ginefra è un noto giovane artista Barese, appartenente al nuovo panorama cinematografico, musicale e poetico regionale e nazionale, in grado, col suo talento e umanità, di "toccare" le corde più intime dell'anima del pubblico e della critica. Leonardo Ginefra è un Artista a 360°, capace di "giocare" con professionalitá arti visive e non, interfacciandosi con abilitá nei più variopinti ambiti interdisciplinari (dalla poesia, alla produzione di sceneggiature per films, composizione di colonne sonore e musiche sia di matrice elettronica sia tradizionalmente intese, regia di cortometraggi a tema, campagne di sensibilizzazione per il sociale in scuole ed enti pubblici e privati).

Nel film costumi e scenografia sono stati curati da Teresa Pensa, la sartoria e l’aiuto costumi da Katia Colella, il parrucco da Nicola Schingaro e la sua troupe. Il film sarà presto nei cinema.