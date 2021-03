La storica associazione di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie, dopo l'iniziativa dello scorso maggio che ha prodotto oltre 200 esami sierologici effettuati dai Soci nell’ambito del medesimo Sodalizio, tutti con esito negativo, ha organizzato il 6 e il 13 marzo 2021, due giornate di prevenzione con tamponi agli iscritti che hanno voluto aderirvi secondo le norme prescritte.

Le Giornate, fortemente volute dal presidente dott. Pasquale D’Addato e dal Consiglio Direttivo, in sede sociale (via Bovio, 53), con la somministrazione di controlli anti-covid e l'uso di tamponi rapidi, hanno dato in modo assoluto esito negativo. L’iniziativa “Tampone day” è stata organizzata vista la grande richiesta dei soci che sono accorsi con numerose prenotazioni: nelle due mattinate sono stati effettuati 100 tamponi.

L’iniziativa ha visto la partecipazione anche di grandi personalità a sottoporsi all’esame, curato dalla squadra sanitaria del Sodalizio guidata da Giambattista Dell’Olio in collaborazione con Lucia Chetta e Mimì Monopoli. Ha presenziato l’amministrazione comunale di Bisceglie con la partecipazione del Sindaco dott. Angelantonio Angarano e dell'assessore a manutenzione, arredo urbano, verde e parchi, servizi cimiteriali Natale Parisi.

Le Giornate sono state aperte dal Presidente D’Addato, dal Consiglio direttivo, dalla Segreteria e dall’Amministrazione del Sodalizio; a loro sono seguiti i test per gli associati. Il Gen. Pasquale Preziosa e il Gen. Mino Ricchitelli hanno espresso parole di apprezzamento e complimenti per l’azione intrapresa da "Roma Intangibile" come servizio alla collettività, organizzato in maniera impeccabile.

Il Sodalizio, in più, oltre a essere attivo sul piano del mutuo soccorso, tiene a far sapere di essere operativo sulla questione del vilipendio alla Bandiera nazionale e all’Inno di Mameli, dati gli ultimi accadimenti di Sanremo 2021, che hanno coinvolto l’artista Achille Lauro. “Roma Intangibile”, per questo, ha inoltrato in RAI, all’attenzione del Presidente dott. Marcello Foa e della Commissione di Vigilanza, una lettera aperta di dissenso per il trattamento spregiativo ai valori che l’associazione preserva sin dalla sua nascita. La lettera:

«Gentilissimo Presidente e Onorevoli Commissari,

Vi scrivo in qualità di Presidente di uno storico Sodalizio (160 anni di Vita) quale è la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie (BT) e Vice Presidente Nazionale delle Associazioni di Mutuo Soccorso con 600.000 (seicentomila) iscritti.

Con il rispetto che nutro nelle Vostre Persone e delle Istituzioni, desidero rendermi interprete dei Sentimenti e delle Proteste dei tantissimi Soci per la sconcertante, avvilente esibizione del Sig. Achille Lauro all’ultimo Festival di Sanremo. La Sua apparizione accompagnata da un accenno dell’inno di Mameli, portando con sé l’amato Tricolore che ha poi, sbarazzandosi, fatto cadere a terra.

Non discuto di libertà, ma semplicemente del mancato rispetto verso quell’Inno e quella Bandiera per la quale molti Italiani hanno donato la propria vita per difendere gli ideali di Fratellanza, Solidarietà ed Unità Nazionale. Quell’atto ha mortificato la sensibilità di tantissimi Italiani ed addolorato, più che mai, le coscienze di chi fa parte di una Associazione Storica come la Società di Mutuo Soccorso, nata proprio in epoca Risorgimentale contribuendo all’Unità Nazionale.

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo ha sempre rappresentato l’espressione assoluta dell’identità Nazionale a livello mondiale: quest’anno, purtroppo, non è andato così. La mancanza di rispetto verso la Bandiera ha sicuramente avvilito gran parte degli Italiani, annichilendo ideali a cui si ispirarono gli Italiani ai tempi della costituzione dell’Italia.

Gradiremmo solo che la TV avesse più rispetto verso gli Ideali e Simboli della Nostra Patria. È con questi e per questi principi ed Ideali che accompagneremo il nostro cammino per l’Unità Nazionale, per la Concordia Nazionale ed ora più che mai per la rinascita del Nostro Paese. Per cortesia, fateci rispettare. Distintamente saluto, con molta deferenza e con molto rispetto».