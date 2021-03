​La bellezza e l'importanza della donazione, "Vita alla Vita" in Tv con l'Adisco Bisceglie

Il Presidente dell’Associazione Adisco (Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone Ombelicale) sezione di Bisceglie, Lella Di Reda, anche Consigliere Nazionale nell’ambito della medesima organizzazione di volontariato, comunica del prossimo appuntamento “Vita alla Vita”, in forma televisiva, per venerdì 12 e sabato 13 marzo 2021.

Sarà, infatti, possibile seguire la trasmissione sul canale 18, TeleDehon, venerdì alle ore 22:00 e, in replica sabato alle ore 14:35. Negli studi dell’emittente televisiva, all’interno della rubrica di approfondimenti “Scanner”, condotta dal giornalista Francesco Rossi, interverranno: la dott.ssa Lella Di Reda; il dott. Michele Santodirocco, Direttore Medico Banca Cordonale Puglia; Caterina Busani, Donatrice SCO (Sangue Cordone Ombelicale); cav. Maria Stea, Presidente ADMO Puglia; e Pietro Spera, Referente ADMO Barletta (Donatore di cellule staminali).

“Vita alla Vita” intende sensibilizzare alla Donazione di SCO, ma anche alla donazione di cellule staminali da midollo osseo. In questo momento è quanto mai importante donare per salvare vite umane che attendono un trapianto in cerca di speranza. L’Associazione, guidata sul territorio dall’entusiasmo della dott.ssa Di Reda, da oltre dieci anni, prosegue infaticabilmente le attività per l’incentivazione alla donazione del sangue da cordone ombelicale attraverso l’impegno fattivo alla creazione di una cultura della donazione allogenica e solidaristica del sangue cordonale.