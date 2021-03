​Malati di psoriasi della Bat preoccupati: ipotesi di interruzione delle cure con fototerapia

E’ trascorso oltre un anno da quando l’Associazione per la difesa dei Malati di psoriasi A.d.i.p.s.o. si è fatta promotrice di rappresentare, ai vertici amministrativi del p.o. Dimiccoli di Barletta, le lamentele dei pazienti terrorizzati dalla ventilata ipotesi di interruzione delle cure mediante fototerapia. Il nuovo centro di riferimento regionale della Bat per il trattamento della malattia psoriasica (nota regione maggio 2019) aveva infatti prontamente avviato il servizio di fototerapia con pannello fornito temporaneamente all’ambulatorio.

«Ci risulta - scrivono i vertici dell'associazione - che con provvedimento dirigenziale di settembre 2019 (già 6 mesi prima dell’inizio del periodo pandemico) sia stata acquistata una cabina per la fototerapia di ultima generazione che non può essere consegnata dalla ditta aggiudicataria della fornitura perché, nonostante sia stato individuato un ambiente idoneo per l’installazione del macchinario, con anche avvenuta determinazione di affidamento incarico per esecuzione dei lavori in novembre 2020, ad oggi, non è ancora disponibile e non se ne comprendono le ragioni. Le stanze individuate sono infatti da anni inutilizzate, una delle due è stata da pochi mesi impiegata come spogliatoio.

Ancora una volta a farne le spese è il malato già condannato da una malattia cronica, invalidante e dolorosa dal punto di vista fisico e psicologico, a vivere una “vita non vita”.

L’ambulatorio di dermatologia condotto dalla dott.ssa Carmen Fiorella, che vede l’accesso di circa 100 pazienti a settimana con erogazione anche di prestazioni di screening oncologico e di piccola chirurgia, attende uno spazio sia pure essenziale ma che garantisca la privacy ai pazienti e la possibilità di operare in sicurezza».