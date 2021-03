La mamma di una bimba di 2 mesi ricoverata per Covid a Bisceglie: «Un grazie enorme al personale»

Una testimonianza toccante e che dà la misura della difficoltà a cui il Covid sottopone le famiglie, in particolare di bambini piccoli. É la storia di una mamma, condivisa dalla pagina Facebook della Asl Bat, che sta assistendo la figlia di soli 2 mesi, attaccata dal virus e ricoverata nella pediatria dell'Ospedale Covid di Bisceglie.

«Sono la mamma di una piccola paziente della pediatra dell'ospedale di Bisceglie. Una delle tante mamme che in questo periodo si sono trovate a combattere con tutta la propria famiglia con questo mostro chiamato covid. Sono anche un' infermiera... e vorrei ringraziare pubblicamente i colleghi e i medici che stanno curando la mia bambina di soli due mesi colpita come noi da questo mostro. Vi voglio inviare questa foto che ho scattato mentre la visitavano perché credo si percepisca l'amore e la dedizione per il proprio lavoro che si nasconde sotto quelle tute bianche. La mia piccolina incuriosita guarda questi ghostbusters con così tanta tenerezza che questo scatto quasi mi commuove. Grazie».