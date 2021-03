Il ​ruolo delle donne nella Resistenza, ecco l'8 marzo dell'Anpi Bisceglie

Quest'anno in occasione dell'8 Marzo la sezione Anpi "Michele D'Addato" di Bisceglie in collaborazione con l'assessorato e la commissione Pari Opportunità del comune di Bisceglie e con il Liceo scientifico L. Da Vinci di Bisceglie organizza un incontro di riflessione sul ruolo delle donne nella Resistenza e su come tale partecipazione femminile abbia influito sui processi di promozione della parità di genere.

Si svolgerà su piattaforma Meet e dopo i saluti del sindaco Angelantonio Angarano vedrà la preziosissima partecipazione di Luciana Romoli, staffetta partigiana di Roma con cui dialogheranno:

Rosalba D'Addato sez Anpi Bisceglie, Roberta Rigante Assessora Pari opportunità del Comune di Bisceglie. Le conclusioni saranno a cura di Roberto Tarantino presidente Anpi BAT.

L'Anpi ringrazia la professoressa Rosa Favale, dirigente del liceo L. Da Vinci, per l'opportunità offerta ai giovani studenti di rileggere oggi un importante capitolo di storia.