​Assemblea Intermedia annuale​ dell'Aido a Bisceglie

Il Gruppo Comunale AIDO di Bisceglie rende noto che è convocata per venerdì 19 marzo 2021 alle ore 17 l’Assemblea Intermedia annuale a cui sono invitati tutti i soci AIDO residenti a Bisceglie.

«L’attuale situazione derivante dalla pandemia in corso - si legge nella nota diffusa dall'associazione che si occupa di donazione di organi - ed i relativi divieti governativi rendono obbligatoria un’assemblea on line.

Si invitano tutti i soci desiderosi di partecipare attivamente alla vita associativa di inviare una mail con la propria intenzione di partecipare al seguente indirizzo mail: bisceglie@aido.it

Tutti coloro, che invieranno la propria disponibilità a partecipare all’assemblea, riceveranno il link attraverso il quale potranno collegarsi. In caso l’andamento della pandemia in corso dovesse attenuarsi e fosse possibile effettuare l’assemblea in presenza, la stessa si svolgerà presso la chiesetta di S. Margherita, gentilmente messa a disposizione dall’"Associazione 21”, gestore della stessa negli stessi tempi ed orario: 19 marzo 2021 ore 17».