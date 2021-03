Giornata mondiale fauna selvatica, le guide del Parco raccontano le specie dell'alta Murgia

Oggi, 3 marzo, si celebra in tutto il mondo il World Wildlife Day, la giornata dedicata dall'Onu alla fauna selvatica. Quest'anno il tema lanciato dalle Nazioni Unite è “Il futuro delle specie selvatiche è nelle nostre mani”. Le venti guide ufficiali del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con il direttivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, celebrano questa giornata attraverso una iniziativa realizzata in collaborazione con il LiveNetwork.

Su molti portali Live delle città in provincia di Bari e BAT, oggi viene pubblicato il “ritratto” di una specie selvatica del Parco (corredato di una scheda descrittiva e di una foto) a cura delle guide. I Comuni coinvolti sono Acquaviva delle Fonti, Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Terlizzi e Trani.

Le guide si erano già messe in gioco con il racconto del Parco nella collettanea "Frammenti di Murgia", edito da Secop nel 2020. L’invito che il LiveNetwork, insieme alle guide, rivolge ai lettori è quello di «leggere tutte queste narrazioni che restituiscono la bellezza e l’unicità di ogni esemplare. La speranza è che si rafforzi in ognuno di noi la volontà di approcciarci alla natura con curiosità e stupore. Il monito è a tutelare queste specie evitando tutti quei comportamenti irresponsabili (dettati spesso dalla non conoscenza) che mettono a rischio la fragilità dell’ecosistema murgiano e di tutti gli habitat».

Il ritratto del Tritone italiano (a cura della guida Francesca Casella)

Il Tritone italiano (Lissotriton italicus o Triturus italicus) è una specie endemica dell’Italia centro-meridionale. Vive nelle aree umide di alta collina e bassa montagna. È un anfibio e vive, dunque, sia nell’acqua che sulla terra. Ha piccole dimensioni (10 cm circa) ed è di colore bruno. La sua pelle è nuda, priva di squame, scaglie o peli. Appartiene agli Urodeli, cioè a quegli anfibi che da adulti hanno la coda.

Il Tritone si accoppia e depone le uova nell’acqua ferma e dolce, naturale o di origine antropica. I luoghi più frequenti sono vasche per l'irrigazione, abbeveratoi per il bestiame e fontanili. Tra gli ambienti naturali colonizza pozze e stagni, anche quelli soggetti a completo essiccamento nella stagione estiva. Vive anche la fase larvale nell’acqua, dove respira con le branchie. Per diventare adulto passa attraverso una fase di metamorfosi in cui si sviluppano i polmoni, che gli consentono di affrontare la vita terrestre.

Lo stato di conservazione della specie ha subito un forte declino soprattutto nell’ultimo decennio, a causa della alterazione degli ambienti in cui essa vive. L’Europa la inserisce infatti tra le specie rigorosamente tutelate e oggetto di misure di conservazione ai sensi della “Direttiva Habitat 92/43”, vietandone inoltre qualsiasi forma di raccolta, uccisione, detenzione e scambio a fini commerciali. La IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) la valuta come specie a “Minor Preoccupazione” non ritenendola particolarmente minacciata. In realtà tutti gli anfibi, tra cui il tritone, sono vittime della perdita dell’habitat sia terrestre che acquatico in cui vivono, dovuta all’alterazione e distruzione dei corpi idrici legati alla moderna agricoltura, all’inquinamento o anche all’introduzione di specie alloctone. Ulteriori forti criticità sono la distanza tra le popolazioni dovuta alla frammentazione degli habitat, la presenza di barriere fisiche e di strade, il disturbo antropico, la mancanza di rifugi terrestri sicuri, la cattura illegale. E potremmo continuare…

La diffusione della conoscenza degli animali selvatici e delle loro abitudini ci permette di tutelarli e di proteggere i fragili habitat in cui vivono, evitando la loro scomparsa. Infatti «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale» (art. 1, comma 1, legge 11 febbraio 1992 n.157).