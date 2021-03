​Nasce a Bisceglie​ l'associazione “Passio Domini”​

Nasce a Bisceglie una nuova realtà associativa, apolitica e apartitica, dal suggestivo nome: “Passio Domini”.

Il desiderio di cinque laici cattolici, appassionati cultori di Riti e tradizioni della Settimana Santa, di valorizzare il patrimonio artistico e devozionale locale con iniziative culturali, è la spinta che ha dato il là a questa iniziativa.

Da sempre la nostra città nel periodo pasquale si anima di una intensità emotiva particolare: a partire dalla pia pratica delle Quarantore, che attraversano tutto il periodo quaresimale interessando tutte le parrocchie biscegliesi, fino ad arrivare a quello che dai più viene considerato il culmine delle rappresentazioni sacre di pietà popolare dell'intera regione, ossia il commovente "Incontro", la mattina del Venerdì Santo, davanti all'ottocentesco monumento al Calvario, tra la Vergine in gramaglie e il Cristo piegato sotto il peso della Croce.

Non meno suggestive sono le processioni serali dei cosiddetti "Misteri", con quelle del Calvario e del Cristo morto che primeggiano sulle altre.

Per la nascente associazione è già attiva la pagina Facebook: “PASSIO DOMINI – Bisceglie” che si invinta a seguire per rimanere sempre aggiornati sugli eventi organizzati, soprattutto in questo periodo a causa delle restrizioni per la pandemia sanitaria da Covid-19.