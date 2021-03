​Rotaract Bisceglie, a marzo tre super-ospiti per la rubrica “Rotar-View”​

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, prosegue la rubrica “Rotar-View” organizzata dal Rotaract Club di Bisceglie con tre nuovi ospiti per il mese di marzo: Domenico De Musso, ideatore e direttore dell’orchestra pop-sinfonica “Fa Mi Fa Re”, Francesco Dell’Olio, fondatore di Hygge Dolce Quotidiano e lo Staff della A.S.D. Youth Academy Bisceglie.

“Rotar-View è una rubrica che si pone in continuità con il Festival della Gioventù, manifestazione che Rotaract e Rotary di Bisceglie organizzano annualmente sin dal 2009 per valorizzare i giovani “straordinari nell’ordinario” che danno il massimo quotidianamente nella professione, nello sport, nell’arte , nella cultura, nel volontariato e nei vari ambiti dell’agire umano. – dichiara Massimo Cassanelli, Presidente incoming Rotary Club Bisceglie e ideatore del Festival della Gioventù – Con “Rotar-View” ci avvaliamo dei canali social per raggiungere i giovani in questi mesi così particolari. Insieme ai ragazzi e alle ragazze del Rotaract stiamo già programmando le attività per l’anno 2021/2022 e certamente i giovani saranno protagonisti dei nostri progetti”.

Il primo incontro del prossimo mese, mercoledì 3 marzo, avrà come protagonista il giovane Maestro biscegliese Domenico De Musso, ideatore e direttore dell’orchestra pop-sinfonica “Fa Mi Fa Re”, intervistato dal Segretario del Club, Fabio Di Liddo.

In occasione della Settimana Mondiale Rotaract, mercoledì 10 marzo, sarà Sergio Cosmai a moderare l’incontro con l’ospite speciale Francesco Dell’Olio, fondatore di Hygge Dolce Quotidiano.

L’ultimo incontro di marzo, mercoledì 24, vedrà Adele Ricchitelli conversare lo Staff della nuova realtà sportiva A.S.D. Youth Academy Bisceglie.

I tre eventi saranno trasmessi con la formula della Diretta Instagram sulla pagina @rotaractbisceglie tutti alle ore 20. Sulla stessa pagina Instagram sarà possibile anche rivedere i primi due incontri, con gli ospiti Tommy Papagni della community @barifoodprn e Giuseppe Pugliese, autore della raccolta di poesie “Io spesso mi sento blu scuro”.