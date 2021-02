​Bando per l'Orchestra giovanile della Bat, arrivate oltre 100 domande per 50 posti

La Fondazione Musicale Biagio Abbate di Bisceglie ha dato il via in collaborazione con il Teatro Politeama Italia, ad una selezione per l'ammissione all'Orchestra Giovanile della BAT per il triennio 2021/2024 al fine di collaborazioni con istituzioni musicali, concerti, incisioni e partecipazioni a festival o messa in scena di opere liriche.

Le domande di ammissione alla selezione, chiuse il 15 febbraio 2021, riservata a giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 30 anni per gli strumenti: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba, arpa, timpani, percussioni, pianoforte, ha visto una massiccia partecipazione da tutta Italia con l’arrivo di ben oltre 100 domande per circa 50 posti disponibili.

In questi giorni si è riunita la Commissione Artistica, presieduta dal M° Carmine Scarpati e composta dai Maestri Clelia Sguera, Claudia Lops, Paolino Addesso e Benedetto Grillo, per accogliere ed analizzare i numerosi video inviati da ciascun partecipante e decidere l'elenco degli ammessi alla selezione che sarà pubblicato il giorno 28 febbraio sul sito della Fondazione www.fondazioneabbate.com

«Bisceglie - scrive il Presidente della Fondazione, Antonio Belsito - si dimostra ancora una volta, tramite la sua Fondazione Musicale, un laboratorio nazionale per la creazione di una nuova generazione musicale di artisti».