​ Le Parole della Medicina, con Vera Gheno e Mariagiovanna Amoroso​

Quinto appuntamento per Salute! iniziativa online in programma sino a domenica 28 febbraio promossa da Presidio del Libro/circolo dei Lettori di Bisceglie, sistemaGaribaldi e Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostengo del Comune di Bisceglie, Universo Salute, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.

Venerdì 26 febbraio ore 18.30 Le Parole della Medicina, con la sociolinguista Vera Gheno e la medica Mariagiovanna Amoroso, dopo aver indagato la parola che cura, intendendo sostanzialmente quanto questa possa incidere sulla nostra vita e quindi sulla salute, proviamo ad affrontare un lessico che dovrebbe favorire il dialogo fra medico e medicato e che tuttavia risulta spesso fuorviante, scientificamente ostile all’utente.

Vera Gheno sociolinguista di fama internazionale, di origini ungheresi, è specializzata in comunicazione mediata dal computer e insegna all'Università di Firenze, all'Università per Stranieri di Siena e al Middlebury College. Collabora con l'Accademia della Crusca dal 2000 ed è membro della redazione di consulenza linguistica. Ha pubblicato "Guida pratica all'italiano scritto (senza diventare grammarnazi)" con Franco Cesati Editore.

Mariagiovanna Amoroso medica di medicina generale e ricercatrice qualitativa, lavora a Bisceglie come medica di famiglia e a Taranto in continuità assistenziale. Particolarmente interessata alla medicina narrativa, indaga in un team di ricerca la relazione medicǝ-paziente e i problemi relativi alla dimensione affettiva prima e dopo la pandemia.

È possibile seguire Salute! sulle pagine Facebook di Circolo dei Lettori Presidio del Libro Bisceglie, sistema Garibaldi, Vecchie Segherie Mastrototaro, Isolachenonce Opera Don Uva.