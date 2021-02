La Salute Circolare con Ilaria Capua e Mario Tozzi

Quarto appuntamento per Salute! iniziativa online in programma sino a domenica 28 febbraio promossa da Presidio del Libro/circolo dei Lettori di Bisceglie, sistemaGaribaldi e Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostengo del Comune di Bisceglie, Universo Salute, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. Giovedì 25 febbraio ore 18.30 La Salute Circolare, con la virologa Ilaria Capua e il geologo Mario Tozzi accompagnati da Annamaria Minunno. Se pure i comportamenti individuali non sempre confortino la tesi, sembra ormai evidente a tutti quanto questo virus non sia frutto di una pura casualità ma conseguenza della perdita di quell’equilibrio che ha confortato da millenni il rapporto fra la nostra specie e il pianeta che ci ospita. Una riflessione e forse anche la redazione di un piccolo catalogo delle flessioni necessarie, urgenti: cambi di rotta salutari e semplici eppure percepiti come impossibili o pericolosamente procrastinabili.

Ilaria Capua è virologa veterinaria, già direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stata protagonista della lotta contro l’aviaria, mettendo a punto una strategia di vaccinazione usata in tutto il mondo. Eletta mente rivoluzionaria dalla rivista Seeds, è entrata tra i 50 scienziati top di Scientific American, oggi dirige l’Emerging Pathogens Insitute dell’Università della Florida.

Mario Tozzi, geologo, ricercatore del CNR, collabora con le Università di Roma "La Sapienza" e "Roma Tre", autore e divulgatore scientifico. Conosciuto dal grande pubblico per Geo&Geo e dal 2020 per la conduzione del programma su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta, collabora con il National Geographic, è impegnato sul fronte ecologista promuovendo la conoscenza e la salvaguardia dell’habitat necessario alla vita umana.

È possibile seguire Salute! sulle pagine Facebook di Circolo dei Lettori Presidio del Libro Bisceglie, sistema Garibaldi, Vecchie Segherie Mastrototaro, Isolachenonce Opera Don Uva.