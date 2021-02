"​Il Paradosso dell’Impazienza​", l'appuntamento online con "Salute!"

Prosegue Salute! iniziativa online in programma sino a domenica 28 febbraio promossa da Presidio del Libro/circolo dei Lettori di Bisceglie, sistemaGaribaldi e Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostengo del Comune di Bisceglie, Universo Salute, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. Uno spazio di riflessione multidisciplinare per aiutarci a comprendere meglio quanto stiamo vivendo attraverso le voci autorevoli di medici, psicologi, antropologi, scrittori, poeti, artisti tra i quali la virologa Ilaria Capua, il geologo e divulgatore Mario Tozzi, la sociolinguista Vera Gheno, lo scrittore Daniele Mencarelli e il fotoreporter Sergio Ramazzotti.

Martedì 23 febbraio alle ore 18,30 Il Paradosso dell’Impazienza, dialogano il Primario di Radioterapia del Perrino di Brindisi Maurizio Portaluri e l’avvocato e vice presidente di Universo Salute Luca Vigilante accompagnati da Annamaria Minunno, se la pazienza, nonostante l’etimo, è considerata la capacità dell’individuo di sopportare è evidente quanto pazienti, al cospetto di un medico, si sia sempre meno disposti ad esserlo. Forse è per questo che oggi al "paziente" il vocabolario preferisce la "persona assistita”, affidando al medico il compito di custodire la salute e il benessere delle persone.

Maurizio Portaluri, oncologo specializzato in radioterapia, primario presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi, è stato docente presso la Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Università Cattolica ed è ricercatore associato del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Già direttore dell’Asl Bat, è autore di numerose pubblicazioni nel campo dell’oncologia e dell’epidemiologia, ed è impegnato nella ricerca sui tumori professionali e nella prevenzione oncologica negli ambienti di vita e di lavoro.

Luca Vigilante avvocato, manager e vice presidente esecutivo di Universo Salute, è uno dei custodi del rinnovamento del Don Uva a Bisceglie. Esperto legale, si occupa di organizzazione sanitaria e segue i processi destinati allo sviluppo del servizio offerti dall’impresa. Costretto a vivere sotto protezione dopo tre attentati, per non essersi piegato alle intimidazioni della mafia foggiana, ha ricevuto recentemente il premio Magna Grecia per il suo impegno a favore della legalità.

È possibile seguire Salute! sulle pagine Facebook di Circolo dei Lettori Presidio del Libro Bisceglie, sistema Garibaldi, Vecchie Segherie Mastrototaro, Isolachenonce Opera Don Uva.