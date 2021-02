"​Salute!"​, a Bisceglie uno spazio di riflessione​ per comprendere meglio cosa stiamo vivendo

La virologa Ilaria Capua, il geologo e divulgatore Mario Tozzi, la sociolinguista Vera Gheno, lo psicoterapeuta Alberto Pellai, lo scrittore Daniele Mencarelli e il fotoreporter Sergio Ramazzotti sono tra gli ospiti di Salute! iniziativa online in programma da lunedì 22 a domenica 28 febbraio curata da Carlo Bruni, Assunta De Santis, Rosa Leuci e Viviana Peloso e promossa da Presidio del Libro/circolo dei Lettori di Bisceglie, sistemaGaribaldi e Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostengo del Comune di Bisceglie, Universo Salute, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. Ad un anno esatto dal riconoscimento della pandemia, Salute! è uno spazio di riflessione multidisciplinare che interroga scienziati, medici, ricercatori, artisti, educatori, filosofi, antropologi, scrittori, per aiutarci a comprendere meglio quanto stiamo vivendo.

“Due sentimenti diversi accompagnano il debutto di questa nuova iniziativa che Bisceglie dedica alla Salute – il commento del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano - La felicità nel constatare una selezione così autorevole di ospiti, preziosi anche se virtuali, e il dispiacere per non aver potuto realizzare quanto ci ripromettevamo e cioè un momento d’incontro e di riflessione pubblica su di un tema così decisivo per la qualità della nostra vita. Siamo certi di quanto sia essenziale cogliere questa occasione per ripensare la salute come un patrimonio collettivo da difendere. Solo la prima edizione di una iniziativa che confidiamo possa crescere e consolidarsi negli anni”

Il fitto programma online sulle pagine fb di Circolo dei Lettori Presidio del Libro Bisceglie, sistema Garibaldi, Vecchie Segherie Mastrototaro e Isolachenonce Opera Don Uva parte lunedì 22 febbraio ore 18,30 con L’infanzia Reclusa, dialogano il primario di neonatologia del Policlinico di Bari Nicola Laforgia e Alberto Pellai accompagnati da Annamaria Minunno, partendo da Mentre la tempesta colpiva forte, ultima pubblicazione di Alberto Pellai (Ed. De Agostini), milanese, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che indaga l’evoluzione che l’avvento del Covid19 ha imposto ai rapporti famigliari, provando a rilevarne gli aspetti positivi, senza rinunciare alle problematicità causate dalla crisi. Martedì 23 febbraio ore 18,30 Il Paradosso dell’Impazienza, dialogano il Primario di Radioterapia del Perrino di Brindisi Maurizio Portaluri e l’avvocato e vice presidente di Universo Salute Luca Vigilante accompagnati da Annamaria Minunno, se la pazienza, nonostante l’etimo, è considerata la capacità dell’individuo di sopportare è evidente quanto pazienti, al cospetto di un medico, si sia sempre meno disposti ad esserlo. Forse è per questo che oggi al "paziente" il vocabolario preferisce la "persona assistita”, affidando al medico il compito di custodire la salute e il benessere delle persone.

Mercoledì 24 febbraio ore 18,30 Benedetta Fragilità, con la pedagogista Antonia Chiara Scardicchio e l’antropologo Felice Di Lernia, appuntamento per indagare una contraddizione che spesso ci impedisce di superare la speranza come attesa, per trasformarla in cambiamento, riscatto. Giovedì 25 febbraio ore 18.30 La Salute Circolare, con la virologa Ilaria Capua e il geologo Mario Tozzi accompagnati da Annamaria Minunno, sembra ormai evidente a tutti quanto questo virus non sia frutto di una pura casualità ma conseguenza della perdita di quell’equilibrio che ha confortato da millenni il rapporto fra la nostra specie e il pianeta che ci ospita. Venerdì 26 febbraio ore 18.30 Le Parole della Medicina, con la sociolinguista Vera Gheno e la medica Mariagiovanna Amoroso, dopo aver indagato la parola che cura, intendendo sostanzialmente quanto questa possa incidere sulla nostra vita e quindi sulla salute, proviamo ad affrontare un lessico che dovrebbe favorire il dialogo fra medico e medicato e che tuttavia risulta spesso fuorviante, scientificamente ostile all’utente.

Sabato 27 febbraio ore 18.30 A come Alzheimer, con il ricercatore Nicola Amoroso e la vice presidente dell'associazione Alzheimer Puglia Katia Pinto, appuntamento che vuole essere occasione di confronto scientifico, ma anche di riflessione su una patologia capace d’incidere profondamente nel sistema delle relazioni e degli affetti che smette di nutrire. Domenica 28 febbraio dalle ore 17.00 disponibile sul sito web iltempodeipiccoli.it Radio Città Bambina, con Nunzia Antonino, Livio Berardi e Rossana Farinati, nuova puntata del palinsesto radiofonico che sistemaGaribaldi rivolge a genitori e figli tutta dedicata alla Salute vista, anzi ascoltata, all’altezza di bambino e alle ore 18.30 Voce del verbo Accompagnare, con il fotografo e reporter Sergio Ramazzotti e lo scrittore Daniele Mencarelli guidati da Annamaria Minunno. Appuntamento che parte dalle vicende raccontate da Su questa Pietra, libro di Ramazzoti vincitore del Premio Presìdi del libro 2020, che racconta la storia di chi è "costretto a umiliarsi, viaggiando lontano da casa come una specie di clandestino, per poter esercitare fino alle estreme conseguenze il proprio libero arbitrio”.

È possibile seguire Salute! in diretta zoom (con partecipazione attiva) o sulle pagine Facebook di Circolo dei Lettori Presidio del Libro Bisceglie, sistema Garibaldi, Vecchie Segherie Mastrototaro, Isolachenonce Opera Don Uva. Per informazioni sistemagaribaldio@gmail.com o 371.1189956