In coincidenza con il Mercoledì delle Ceneri e l’inizio della Quaresima, la rete televisiva TV2000 (canale 28 del digitale terrestre e 157 di SKY) trasmette in prima visione il documentario Æterna - Itinerari di preghiera per le strade di Roma, diretto dal biscegliese Valentino N. Misino.

Doppio appuntamento mercoledì 17 febbraio alle 11 e lunedì 22 febbraio in seconda serata, Æterna è un’esplorazione teologica, filosofica ed artistica dell’essenza della preghiera, condotta a partire dall'esempio di Papa Francesco, in occasione del suo «pellegrinaggio urbano» svolto per le strade di Roma durante il lockdown per la pandemia di Covid-19 nel marzo 2020.

«Nel cuore dell’uomo c’è una voce che prega. Abbiamo tutti questa voce dentro di noi. Una voce che esce spontaneamente, senza che nessuno la comandi» afferma Bergoglio, secondo il quale la preghiera è uno slancio intrinseco dell’animo umano, comparabile al bisogno primario e vitale dell’inalazione d’ossigeno.

Un film che parte da punti di domanda comuni a tutti «Ha ancora senso pregare in quest’epoca di gratificazioni istantanee? Che importanza ha la preghiera nella nostra vita?» Quesiti che si rivolgono profondamente e umilmente allo spettatore.

«Ho deciso di investigare, cercando di dare alla preghiera una dimensione che la renda “tangibile”, per cui la nostra esplorazione dell’immateriale si traduce in itinerario “topografico” per le vie di Roma» racconta Valentino Misino, il quale ha scritto e diretto il film, co-produzione franco-italiana tra Zoulou Compagnie, KTO e TV2000: «In un momento storico tanto delicato, il bisogno di pregare è un dato di fatto. Volevo capirlo, spiegarlo, gustarlo: mi sono lasciato guidare in questa avventura quasi “neorealistica”, realizzata in piena pandemia… non è stato per niente facile!»

Æterna è il secondo film per la televisione del regista-produttore attivo tra Los Angeles, Parigi e Roma con la passione per Luchino Visconti e Federico Fellini e collaboratore di Luce Cinecittà per il festival del cinema italiano di Los Angeles, Cinema Italian Style.

Non perdete questo film-ricerca nel segno della contemplazione poetica all'incontro del mistero nascosto nel verbo “pregare”, incarnato nei luoghi, nelle azioni, negli uomini e nelle donne, il cui slancio vitale parte e si lascia ispirare dalla dimensione dell'Eterno: eterno come la città di Roma.

Dopo un Master in regia e produzione presso la prestigiosa USC School of Cinematic Arts di Los Angeles, scuola che annovera tra i suoi studenti illustri George Lucas e ad honorem Steven Spielberg, Valentino Misino non si lascia intimidire dalle limitazioni della pandemia e gira un documentario che trova ispirazione proprio nella complessa situazione che stiamo vivendo.

Il suo motto «Keep your eye on the price»: non importa quanto grandi siano le difficoltà, se tieni gli occhi puntati sul traguardo!