Ieri, domenica 14 febbraio, è stato pubblicato il nuovo singolo di Andiel "Questa vita è una favola".

In occasione di San Valentino per celebrare l'amore per sé stessi e verso le proprie persone care, come cita il testo: "Sei la mia forza nei momenti bui, sei ciò che manca dal momento in cui, vivi negli occhi e vivi sotto pelle, è te che bacia il sole".

Un messaggio di luce, azione e speranza, che incita a rialzarsi e riprendersi la propria vita ora, specialmente in un momento storico come quello che stiamo vivendo, durante il quale siamo costretti a fermarci e isolarci. Un testo che denuncia e affronta diverse tematiche, e lotta per l'amore libero, per l'uguaglianza di genere, per il diritto di essere ciò che si è.

Questo nuovo progetto è stato condiviso anche con altri artisti e associazioni di Bisceglie, con Fabiano di Lecce (FAGIPAMAFRA) e con Marina Monopoli (BALANCE Accademia di danza), i musicisti : Alessandro Orsi, Gabriele Marzella, Danilo Anglani, Matteo Ottomano, Andrea Piangiolino, Nuccio Cappiello studi ADM, il Team di riprese Good Vibes: Marianna Dibenedetto, Gianpiero Di Molfetta, Andrea Di Molfetta; gli attori e ballerini: Melania Mastrapasqua, Federica Di Lecce, Valentina Maffei, Stefania Povia, Fabiano Di Lecce, Isa Ciccolella, Marina Monopoli, Moreno Duni.

Andiel, al secolo Antonio Di Liddo, è insegnante di canto presso l’ACCADEMIA MUSICALE “BIAGIO ABATE” di Bisceglie, diretta da Enza Martina, che ha ospitato nell’ambito della propria rassegna musicale di dicembre 2019, la presentazione del terzo lavoro di Andiel “Ho sognato un mondo”, vincitore del Premio Pigro presso Casa Sanremo, e di un tour in tutta Italia cancellato a causa del Covid-19, e presso la scuola di musica Filippo Cortese sita in Giovinazzo.

Dal oggi sarà possibile ascoltare il nuovo singolo “Questa vita è una favola”, su tutte le piattaforme digitali, per condividere un grandioso messaggio di luce e di speranza insieme.