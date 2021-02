Al via anche nella Asl Bat le prenotazioni per i vaccini anti-covid per gli over 80. Ecco i dettagli

Anche nella Asl Bt è stata attivata oggi la prenotazione alla vaccinazione anticovid per gli over 80 (tutti i nati fino al 31.12.1941).

È possibile prenotare la vaccinazione attraverso il Call Center numero verde 800.550.177 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, presso tutti i Cup attivi sul territorio e nelle Farmacie.

Sono state attivate due diverse agende, una per la vaccinazione presso dieci ambulatori sul territorio e una dedicata a tutti i cittadini impossibilitati a spostarsi: in questi casi i cittadini devono indicare un recapito per essere poi ricontattati al fine di organizzare una vaccinazione domiciliare.

Per effettuare la prenotazione in presenza è necessario avere con sé la tessera sanitaria.

Le vaccinazioni saranno effettuate dal 22 febbraio, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza. Durante la somministrazione della prima dose sarà effettuata la prenotazione per la seconda dose.

L'elenco degli sportelli Cup è disponibile sul Portale Salute della Asl Bt:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/cup