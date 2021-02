Entrare in una casa editrice, conoscere lo staff che lavora al fianco degli scrittori, scoprire in anteprima le nuove uscite, le collane, i nuovi progetti e incontrare gli autori. Case di Carta, dialoghi con autori ed editori è la nuova iniziativa della libreria Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie dedicata alle case editrici italiane, ogni mese spazio ad un editore e alle novità in libreria. Si parte a febbraio con tre appuntamenti in diretta sulla pagina Facebook @VecchieSegherie dedicati alla HarperCollins Italia: venerdì 5 febbraio presentazione della casa editrice, giovedì 11 febbraio presentazione di Questo giorno che incombe di Antonella Lattanzi, in corsa per il premio Strega 2021, e venerdì 19 febbraio presentazione di Prendila con filosofia, manuale per la fioritura personale di Andrea Colamedici e Maura Giancitano, ideatori di Tlon.

“Dopo Consigli d’autore, che ha registrato un grande successo, continuiamo a ideare attività originali per coltivare il rapporto con i lettori e promuovere la lettura – dichiara Mauro Mastrototaro, Fondatore Vecchie Segherie Mastrototaro – con Case di Carta offriamo la possibilità di conoscere le principali case editrici italiane dall’interno, attraverso le parole dei protagonisti e degli autori”.

“Mai come nell'anno appena trascorso la casa è stata l’assoluta protagonista delle nostre vite. Prima unico luogo in cui sentirsi al sicuro, poi involucro sempre uguale a se stesso da cui voler fuggire. Da sempre rifugio custode dei nostri più grandi segreti e delle nostre passioni quotidiane – il commento di Viviana Peloso, responsabile Vecchie Segherie Mastrototaro - Case di carta è un modo per rendere omaggio a quelle case, tra le altre, piene di libri. Alle case editrici che hanno accolto storie nuove, le hanno coltivate e nutrite, e poi le hanno date alla luce, nonostante tutto. Alle case degli autori, a volte scenario a volte protagoniste di righe memorabili, quasi sempre accese di notte per alimentare l’urgenza della scrittura che non conosce orari. Alle case dei lettori che si sono arricchite di nuovi titoli e sono diventate scrigno di riflessioni nuove e complesse. A tutte le case in cui le pagine di carta hanno permesso di pensare ad un mondo migliore, dentro questo. Vi diamo appuntamento sulla nostra pagina Facebook, sperando di ritrovarci ogni mese con nuove storie e nuove pagine da raccontare.”

Venerdì 5 febbraio alle ore 18.30 sulla pagina facebook delle Vecchie Segherie Mastrototaro la direttrice editoriale Sabrina Annoni e i responsabili editoriali Carlo Carabba (italiani), Ilaria Marzi (stranieri), Patrizia Segre (varia), Giulia Rizzo (ragazzi) presentano la HarperCollins Italia, realtà unica nel panorama editoriale italiano: una start up all’interno di un grande gruppo internazionale, con l’ambizione di crescere velocemente in un mondo sempre più dinamico, grazie alla libertà di sperimentare e innovare unita alle grandi opportunità offerte dalla casa madre. HarperCollins Italia è una casa editrice appartenente a HarperCollins Publishers, gruppo protagonista dell’editoria mondiale con 200 anni di storia e oltre 120 brand in tutto il mondo. La missione è pubblicare libri di qualità che intrattengano e ispirino i lettori, vogliamo essere l’editore che meglio mette in relazione gli autori con i loro lettori, dando risalto ai contenuti attraverso la forza commerciale, eccellenti capacità di marketing e comunicazione, una costante innovazione digitale. Con impegno e con passione, una straordinaria flessibilità e velocità di esecuzione.

Giovedì 11 febbraio alle ore 19.30 sulla pagina facebook delle Vecchie Segherie Mastrototaro Antonella Lattanzi presenta Questo giorno che incombe, appena pubblicato da HarpersCollins Italia ed in corsa per il Premio Strega 2021. Tre anni dopo il romanzo Una storia nera, tradotto in dieci paesi, la scrittice barese torna a indagare gli abissi e le pieghe dell’animo umano. Con una lingua meravigliosa, elegante e ipnotica, la scrittrice racconta il sospetto, la speranza, il dolore, la passione, in un romanzo che lascia il lettore senza fiato, confermando il suo straordinario talento. Questo giorno che incombe è al tempo stesso romanzo psicologico, storia di un matrimonio, racconto della maternità e delle sue ambiguità. Un libro che riscrive, tra verità e finzione, una storia vera, trovando ispirazione in un episodio di cronaca avvenuto a Bari nel palazzo dove l’autrice, bambina, è cresciuta. Venerdì 19 febbraio alle ore 19.30 sulla pagina facebook delle Vecchie Segherie Mastrototaro Andrea Colamedici e Maura Giancitano, ideatori del progetto Tlon, presentano Prendila con filosofia, manuale per la fioritura personale. Un manuale, ma allo stesso tempo è quanto di più lontano da un manuale possa esserci. È un metodo ma anche un gioco; un saggio divulgativo ma anche un prontuario di divinazione; uno studio rigoroso ma anche una successione fluida di capitoli, infilati l’uno dopo l’altro come perle in una collana. È una mappa incompleta per inoltrarti nel labirinto del mondo. Una bussola che non punta al nord. Una strada che non conduce da nessuna parte. Una serie di pagine rilegate e tenute insieme da una copertina, ma anche un insieme di istruzioni botaniche e un esercizio di immaginazione. Tutto con un unico scopo: insegnare a fiorire.