Club per l'Unesco Bisceglie: la Giornata mondiale della radio 2021

Unesco.org recita: «La radio è un mezzo potente per celebrare l'umanità in tutta la sua diversità e, a livello globale, rimane il mezzo più utilizzato. Questa capacità unica di raggiungere il pubblico più vasto significa che la radio può plasmare l'esperienza della diversità di una società, fungere da arena in cui tutte le voci possono parlare, essere rappresentate e ascoltate».

In occasione della Giornata mondiale della radio 2021 (WRD 2021), il Club per l’UNESCO di Bisceglie, presieduto da Pina Catino, e Radio Centro Bisceglie presentano e celebrano il decimo anniversario di questa giornata, istituita nel 2012 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, gli oltre 110 anni dall'invenzione della radio, venerdì 12 febbraio dalle ore 12.00 alle 13:00, in diretta streaming video www.rcsbisceglie.it e su FM 93.100.

Questa edizione di WRD è suddivisa in tre temi principali: evoluzione, innovazione e connessione. Il mondo cambia, la radio evolve. Si tratta di argomenti relativi a questa forma potente di resilienza. Sull’argomento interverranno: Leo Di Pinto, Direttore Radio Centro Bisceglie; Pino Di Bitetto e Mino Dell’Orco, conduttori della trasmissione. Durante l’intervento saranno affrontati i temi della radio in questo anno particolare e drammaticamente inedito e il modo in cui la stessa è cambiata nel rapporto con la propria platea di ascoltatori: «Il mondo cambia, la radio si collega».

Sarà protagonista anche la voce del geologo Salvatore Valletta, Presidente Ordine dei Geologi della Puglia, per discorrere intorno a disastri naturali, crisi socio-economiche ed epidemie. I geologi intervengono spesso nel corso di alluvioni o di altri eventi naturali anche al fine di sostenere le azioni di Protezione civile e per rilevare sul campo i rischi residui. Tra i principali rischi geologici si possono rilevare: rischio idrogeologico (frane, alluvioni); rischio sismico (provincia di Foggia e Nordbarese); rischio sprofondamenti e rischio costiero (maremoti). L’avv. Carolina Di Giorgio – Studio Legale Di Giorgio, Trezzo sull’Adda, argomenterà, poi, sull’impatto che la crisi socio-economica sta avendo sul sistema giudiziario, quindi sulle tempistiche delle udienze e sul rapporto cliente – avvocato.

La crisi economica ha colpito maggiormente alcuni settori (turismo, ristoratori) rispetto ad altri e poi si è riversata sul sociale (incremento di separazioni, divorzi). Notevoli i progressi che si sono avuti, grazie alla radio, nel campo delle comunicazioni permettendo così alla Psicologia di entrare a far parte di questo canale di collegamento in modo discreto o più diretto. Per questo è stato previsto l’intervento della dott.ssa Rosanna Lauro, psicologa psicoterapeuta, che si soffermerà sulla radio come mezzo di importanza per il lavoro della Protezione Civile. In questo contesto, diverse associazioni di Psicologia dell’Emergenza, come la IPEM SOS FEDERAZIONE, della quale la dott.ssa Lauro fa parte nella Sezione Puglia, cooperano con la Protezione Civile e gli operatori del 118 per aiutare la popolazione nelle maxi emergenze.

Le conclusioni saranno a cura di Pina Catino.