In collaborazione con Fondazione Biagio Abate ​Orchestra Giovanile della Bat, ecco come partecipare alla selezione

La Fondazione Musicale “Biagio Abbate” in collaborazione con il Teatro Politeama Italia, La Provincia di Barletta – Andria – Trani ed il Comune di Bisceglie indice una selezione per l'ammissione all' Orchestra Giovanile della BAT per il triennio 2021/2024,