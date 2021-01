​L'Associazione degli Oratoriani Biscegliesi festeggia il Santo della Gioventù

L’Associazione Oratoriani Bisceglie si appresta a celebrare, domenica 31 gennaio, la festa del proprio Santo Protettore: San Giovanni Bosco. Un appuntamento importante per l’Associazione che purtroppo, quest’anno, a causa della pandemia in atto, è costretta a celebrare in maniera contenuta.

Lo annuncia in una nota il Presidente dell'associazione Vincenzo Storelli.

«Non ci saranno, infatti - spiega -, come negli anni scorsi, i momenti condivisi con gli alunni delle Scuole Elementari della città, per testimoniare loro la ricchezza dell’esperienza vissuta a Bisceglie nell’Oratorio “San Vincenzo de’ Paoli”, fondato da don Maurino Monopoli, nei cui locali sono passate più di una generazione di giovani biscegliesi che sono stati educati alla fede, al rispetto reciproco, alla gioia di vivere in modo sano il tempo libero.

Negli incontri con gli scolari non è mancato anche di sottolineare l’importanza di don Bosco nel campo dell’educazione quale autore de “Il Sistema Preventivo”, il suo capolavoro pedagogico. Quest’anno, dunque, la memoria di Don Bosco prevederà solo il momento religioso, alle ore 18,30 di domenica 31 gennaio, presso la Parrocchia “San Vincenzo de’ Paoli” con la messa celebrata da don Nicola Napolitano, Assistente Ecclesiastico dell’Associazione.

Di tanto l’A.O.B. ha dato notizia, inviando ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Elementari di Bisceglie un invito a partecipare alla celebrazione della Messa, pregandoli di estendere lo stesso ai docenti e agli alunni più grandi. Un invito che l’Associazione estende altresì a quanti amano e apprezzano la figura di don Bosco, indicato da San Giovanni Paolo II: Santo della Gioventù».