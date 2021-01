​Carmelo Musci atleta Under 20 dell'anno. Incontro a Palazzo di città

Bisceglie castigato nei minuti finali nel derby contro il Bari

Nono stop stagionale per il Bisceglie Calcio, sconfitto al “Ventura” per un 1-0 nel derby contro il Bari nella gara in programma per il diciannovesimo turno di campionato. Bisceglie in campo con il 4-4-2, mister Bucaro opta per il neoacquisto Tazza dal 1’ sulla