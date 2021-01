"​Una famiglia per la vita", assegnati i premi da 500 e 300 euro

«E' con grande gioia che il Comitato Progetto Uomo ha realizzato l’iniziativa UNA FAMIGLIA PER LA VITA. Con tale attività abbiamo voluto accendere i riflettori sulle giovani famiglie biscegliesi che, nonostante tutto e tutti, non hanno paura di mettere al mondo i figli. Nei figli c’è la speranza di un futuro migliore, c’è l’impegno assiduo delle mamme e dei papà per il loro avvenire; c’è quella spinta personale, atavica, primordiale che ti sollecita ad operare affinché le nuove generazioni continuino il cammino di vita e di progresso per tutti, perché il loro domani sia migliore del nostro oggi».

E' quanto si legge nella nota a firma di Mimmo Quatela, rappresentante legale del Comitato Progetto Uomo.

«Siamo rimasti grandemente sorpresi - prosegue - nel registrare come partecipanti all’iniziativa Una Famiglia per la Vita ben 26 giovani famiglie della nostra città con almeno tre minori, le cosiddette “Famiglie numerose”, segno di apertura alla vita e di speranza per il futuro. Famiglie solide, che suscitano ammirazione. Esse dimostrano che È POSSIBILE risalire la china della denatalità, dell’invecchiamento della popolazione, della crisi economica e sanitaria. È possibile la speranza. Esse annunciano che, ancorandoci a valori che fanno parte della nostra stessa umanità, con l’aiuto di Dio, riusciremo a … “riveder le stelle”.

Avanti, allora. La nostra associazione non risolve i problemi delle persone e delle famiglie; essi rimangono sulle spalle di ciascuno. Però con le nostre iniziative, con il nostro servizio desideriamo sollecitare gli amministratori della nostra città ad attivare efficaci politiche per la famiglia e vogliamo aprire i cuori alla speranza e alla vita, come è accaduto con questa ultima iniziativa che ha visto una famiglia (omettiamo il nome per la legge sulla privacy) vincitrice della somma di 500 euro, messa a disposizione da un benefattore anonimo, e la famiglia (anche qui omettiamo il nome per la stessa ragione) sorteggiata per il secondo premio di 300 euro, offerto dall’Azienda BIOMAR s.r.l..

Alle due famiglie vanno gli auguri del Comitato Progetto Uomo e delle altre famiglie partecipanti».