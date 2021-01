Open Day all'Istituto Superiore "Cosmai" di Bisceglie e Trani

Nel pieno della campagna iscrizioni per l’Anno Scolastico 2021/22, l’Istituto Professionale “Sergio Cosmai” apre le proprie porte ai ragazzi alle prese con la scelta da fare dopo il ciclo secondario di primo grado.

Domenica 17 gennaio ci sarà open day, con sedi di via Gandhi a Bisceglie e Piazza Plebiscito a Trani aperte e dirette su Facebook ( www.facebook.com/iisscosmai ) e Instagram ( www.instagram.com/iiss_cosmai ).

L’Istituto, presente a Bisceglie in via Gandhi con i suoi indirizzi Sociosanitario, Odontotecnico e Manutenzioni e Assistenza Tecnica, e a Trani in Piazza Plebiscito con gli indirizzi Moda-Made in Italy e Audiovisivo, offrirà altresì l’opportunità di partecipare a OpenLab pomeridiani con collegamenti Meet dedicati. Sarà data a tutti la possibilità di fare un viaggio virtuale (ma anche in presenza, preferibilmente su prenotazione e comunque in osservanza sulle misure antiCovid) all’interno delle sedi, dotate di laboratori all’avanguardia e di aule digitalizzate, confortevoli e soprattutto sicure.

“Siamo in un clima di incertezza e difficoltà generale – dichiara il Dirigente Scolastico prof. Donato Musci – ma non ci manca l’entusiasmo per proporci nella nostra caratteristica principale, quella di essere una scuola accogliente, inclusiva e capace di dare in tempi brevi una preparazione di base e professionale assai valida per il futuro dei nostri ragazzi. Cerchiamo di infondere nei nostri alunni un senso di serenità necessario per affrontare ogni ostacolo, mirando al “benessere” di ciascuno, anche perché le nostre sedi sono sicure e ben attrezzate.”