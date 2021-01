Scuola, non cambia nulla: superiori a casa, libera scelta per primaria e media. Ecco l'ordinanza

Cronaca

«Agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga»