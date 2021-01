​Didattica a distanza, i docenti della Monterisi di Bisceglie scrivono a Emiliano

Alla ripresa delle attività didattiche e a seguito del DPCM n 88 e dell’ordinanza n.1 del Governatore Emiliano che dispone nei punti 1-2-3-4 la riapertura delle scuole in termini contraddittori e conflittuali, i Docenti della S.S. I grado “R. Monterisi” di Bisceglie, preoccupati per il protrarsi della Didattica a distanza, hanno redatto un documento in quanto ritengono impensabile continuare nella didattica digitale integrata (ovvero parte degli alunni in presenza e parte degli alunni in collegamento) perché lesiva del diritto allo studio e della qualità del processo di insegnamento-apprendimento.

Il documento è stato inoltrato al Governatore della Puglia Michele Emiliano, ai Docenti delle Scuole Superiori di primo e secondo grado e alle Rappresentanze Sindacali del Comparto Scuola:

«Vista la situazione complessa e la scarsa considerazione dei reali problemi della scuola italiana, i Docenti firmatari del collegio sentono il dovere di esprimere il proprio dissenso a riguardo della modalità scelta per il prosieguo, anche se breve, delle attività scolastiche.

Per tutto il periodo estivo la Dirigente, lo staff dei docenti collaboratori e il personale A.T.A. hanno messo in campo tutte le risorse per progettare orari, calendari, misurare spazi, spostare banchi, disporre piani di entrata e uscita differenziati, ubicare dispositivi di sanificazione e tutto quanto potesse essere utile ad una riapertura in sicurezza, introducendo il calendario di alternanza DDI. Chiara e manifesta è l’intenzione di rientrare e di rimanere nella scuola in presenza, fermamente convinti dell’importanza della relazione e della fisicità, dell’incontro e della comunicazione verbale visiva e della empatia della presenza.

Ma la pandemia ha risposto in modo negativo a queste incontrovertibili priorità scolastiche e si è subito compreso come la forza del virus stesse mettendo a dura prova tutti i sistemi di contenimento disposti dalla scuola.

Pertanto, fatte salve queste considerazioni, i Docenti firmatari ritengono necessario e doveroso da parte di tutte le Istituzioni Governative (Stato e Regione) un ripensamento sulla modalità di riapertura delle scuole per garantire l’offerta didattica in modo omogeneo a tutti gli alunni.

Preso atto che i sistemi di contenimento della pandemia non hanno dato i risultati sperati e che siamo in piena seconda ondata, i Docenti firmatari chiedono una riflessione più approfondita sulla questione scuola.

Se esistono le condizioni perché si ritorni in sicurezza in classe, se si è in grado di tracciare, prevenire e contenere il contagio in modo efficace, non c’è motivo di ricorrere alla mortificante e penalizzante DDI con la relativa opzione ai genitori di richiedere la frequenza o la DAD.

Se invece la situazione epidemiologica è tale da non garantire il rispetto della salute di tutti, docenti, alunni , personale ATA e relative famiglie, se non hanno funzionato i sistemi di tracciamento, se le condizioni di una riapertura in presenza non garantiscono il diritto alla salute in generale occorre ripensare alla DAD come unica soluzione possibile per un sereno prosieguo delle attività didattiche.

Nell’attuale situazione d’emergenza ,la DDI ,decisamente peggiorativa rispetto alla DAD, è lesiva del principio costituzionale dell’uguaglianza nel diritto allo studio degli studenti, oltre che essere causa di una condizione professionalmente mortificante e improduttiva per la classe docente. La modalità a distanza si basa su principi metodologici e didattici differenti rispetto alla didattica in presenza. Pertanto è impossibile prevedere una didattica che compendi le due modalità senza penalizzare l’una a discapito dell’altra .

Pertanto, visto che la campagna vaccinale per il personale scolastico è prevista per la primavera inoltrata, sarebbe opportuno restare in DAD al 100% per un periodo lungo e significativo, evitando in questo modo l’ instabile e inaccettabile balletto di dichiarazioni di principio che non hanno sostanziale applicazione nella pratica.

Si fa presente, inoltre, che è inaccettabile che le famiglie possano scegliere il tipo di offerta didattica, nonché palesemente lesivo della dignità stessa dell’istituzione Scuola.

I Docenti firmatari chiedono con veemenza che Stato, Regione e Sindacati difendano la Scuola con provvedimenti seri e qualificanti, nel pieno rispetto del ruolo che la scuola ha nella formazione del cittadino.

I Docenti firmatari si associano ai colleghi del Liceo Tasso di Roma e del Liceo Salvemini di Bari in queste richieste:

1. Richiesta di anticipo della campagna vaccinale del personale della scuola, essendo questo il comparto che ha più sofferto le conseguenze della situazione pandemica.

2. Richiesta di una pianificazione a medio termine di tempi certi entro i quali procedere ancora con una didattica a distanza, ed oltre i quali procedere finalmente con una didattica in presenza al 100%.

3. Richiesta di coordinamento dei Docenti delle scuole di Bari, Bisceglie e province BA e BAT.

4.Richiesta di un documento ufficiale che ponga l’attenzione sul disagio professionale che queste modalità miste producono, riducendo gli insegnanti a semplici esecutori di attività di intrattenimento, e sulla assoluta contrarietà degli scriventi ad ogni forma di libertà di scelta da parte delle famiglie sulle modalità didattiche.

5) Conoscere lo stato dell’arte del “piano speciale per i trasporti scolastici in Puglia” entro tempi certi».

Firmatari del documento sono i docenti della S. S. I Grado "R. Monterisi" Bisceglie: