Baywatch e Sfiziomania, doni e giocattoli a bambini e ragazzi di Villa Giulia​

L’Associazione Baywatch e Sfiziomania hanno consegnato doni e giocattoli ai bambini e ai ragazzi di Villa Giulia per il giorno della Befana.

Continua così l’impegno sociale dell’Associazione biscegliese e dell’imprenditore Domenico Di Corrado che da anni sostengono con gesti semplici e concreti tante realtà del territorio.

“In questo periodo così difficile – racconta il presidente dell’ASD Baywatch Mimmo Rubini - abbiamo voluto mantenere alta l’attenzione della nostra associazione al sociale. E non potevamo che pensare ai piccoli del centro diurno di Villa Giulia, bambini e ragazzi che in estate accogliamo in spiaggia per alcune giornate di gioco e svago in sicurezza”.

“Questo piccolo gesto è un modo per esprimere il nostro grazie a suor Paola e alla comunità delle suore di Villa Giulia per il loro impegno continuo e quotidiano a favore dei bambini e dei ragazzi della nostra città. Come imprenditore cerco di fare la mia parte, per quanto possibile. Collaboriamo da tempo con gli amici dell’Associazione Baywatch e negli anni abbiamo dotato le spiagge della nostra Bisceglie di un defibrillatore e di un gommone di salvataggio”, le parole di Domenico Di Corrado, titolare di Sfiziomania.

Presente alla consegna anche il consigliere comunale Piero Innocenti, fondatore e da sempre sostenitore dell’ASD Baywatch. “È bello vedere come le associazioni e gli imprenditori del territorio siano vicini a realtà belle come Villa Giulia. E non solo nel periodo natalizio. Solo due esempi degli ultimi mesi: l’impegno della Baywatch per l’accesso in acqua delle persone disabili e il dono di migliaia di pannolini per bambini da parte di Sfiziomania alla Croce Rossa Italiana durante il lockdown di aprile”, sottolinea Innocenti.