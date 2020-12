27 dicembre 2020: un V-day al quadrato, si spera

Eravamo abituati a considerare il V-Day come abbreviazione di Vaffanculo-Day, l'iniziativa politica che si tenne l'8 settembre 2007 in diverse città italiane e all'estero, promossa da Beppe Grillo con l'intento di raccogliere le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità dei parlamentari, i casi di revoca e decadenza dei medesimi e la modifica della legge elettorale.



Il V-Day odierno però, quello targato 27 dicembre 2020, ha un significato ben diverso ed epocale. È pur sempre un fuck you ma stavolta indirizzato ad un mostro invisibile che da circa un anno si è impossessato della nostra libertà, ha spazzato via migliaia di vite e continua a seminare terrore: il Covid-19, che prima del 2020 sarebbe potuta sembrare la sigla di una navicella spaziale mandata sulla luna, invece è quella di un virus che porta a una malattia respiratoria acuta grave che ha fatto ad oggi oltre 71mila vittime in Italia.



In questi mesi abbiamo imparato a leggere ed osservare i DPCM che hanno rivoluzionato la nostra quotidianità: abbiamo scoperto distanze di sicurezza, igienizzanti appiccicaticci, pistole rilevatrici della temperatura corporea, ma abbiamo anche scoperto lo smart working, la didattica a distanza e il delivery. Abbiamo imparato a cantare dai balconi, poi ci siamo resi conto che non c'era nulla da sdrammatizzare. Ci siamo ingegnati nel produrre mascherine e poi la solidarietà, tanta solidarietà, talvolta anche esagerata: cornetti e cappuccini a medici e infermieri, gli stessi che poi sono stati presi a cattive parole per le lunghe attese nei pronto soccorso, per i disservizi fisiologici di una sanità già al collasso a cui si è aggiunta una situazione di emergenza ed urgenza che ha colto tutti di sorpresa.

È la guerra silenziosa del nuovo millennio che auspichiamo possa volgere presto al capolinea grazie alla vaccinazione di massa: l'arma più efficace per sancire la nostra vittoria sul virus. Gli argomenti dei prossimi giorni resteranno sempre gli stessi: da un lato i negazionisti no vax e altri pro vaccino. A tal proposito preme ribadire un concetto chiaro e semplice, rivolto ai no vax: mai, fino a questo momento, erano state dispiegate tante forze in campo medico-scientifico ed economico per garantire in tempi brevi la chiusura di un iter che solitamente prevede anni e anni prima di arrivare all'approvazione da parte dell'EMA, l'agenzia europea della Medicina che ha dato appunto l'ok al vaccino Pfizer / BioNTech dopo uno studio ampio che ha dimostrato la sua efficacia nel prevenire il Covid-19.



La sperimentazione ha coinvolto circa 44.000 persone in totale con un'efficacia calcolata in oltre 36.000 persone a partire dai 16 anni di età (comprese le persone di età superiore a 75 anni) che non avevano alcun segno di infezione precedente, come precisato dall'Ema. Lo studio ha mostrato una riduzione del 95% del numero di casi di Covid-19 sintomatici nelle persone che hanno ricevuto il vaccino (8 casi su 18.198 hanno avuto sintomi di Covid-19) rispetto alle persone che hanno ricevuto un'iniezione fittizia (162 casi su 18.325 hanno avuto sintomi da Covid-19).



Questa è scienza, è medicina, anche se in quest'ultimo anno pletore di virologi, immunologi, epidemiologi, farmacologi, biologi, genetisti e medici impegnati sul campo, ma anche sulle pagine social, nei salotti tv… con la smania di essere depositari di una verità assoluta, un po' di confusione l'hanno generata. A me basta sapere che il direttore del dipartimento di prevenzione medico dell'Asl Bt, il dottor Riccardo Matera, assieme al dirigente medico, la dott.ssa Stefania Menolascina, e il dirigente medico Sisp, il dott. Danny Sivo, domani saranno i primi ad Andria ad essere vaccinati. E se si vaccinano loro vuol dire che quel concentrato di agenti patogeni può essere somministrato anche nel mio corpo. Buona vaccinazione a tutti!